Herido con quemaduras un hombre de 38 años en el incendio de una vivienda en Málaga capital

Archivo - Fachada del Hospital Regional de Málaga - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

MÁLAGA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 38 años de edad ha precisado traslado hospitalario tras resultar herido con quemaduras en un incendio registrado en la madrugada de este miércoles 19 de noviembre en una vivienda de Málaga capital, según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

Varios vecinos alertaron sobre las 01.30 horas de un incendio en una terraza de un piso ubicado en la calle Joselito, por lo que se activó a Bomberos, Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061 y Policía Local y Nacional.

Los servicios sanitarios desplazados al lugar del suceso trasladaron a un hombre de 38 años al Hospital Clínico con quemaduras.

UNA JOVEN HERIDA EN OTRO INCENDIO EN RINCÓN DE LA VICTORIA

Poco antes, sobre las 22.10 horas de este martes, el 112 recibió otro aviso por un incendio en una vivienda de la localidad de Rincón de la Victoria, donde el alertante informaba de que se había incendiado una olla en un inmueble de la calle Zuloaga.

Acto seguido se activó a Bomberos, Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, Policía Local y Guardia Civil. Los sanitarios evacuaron a una joven de 20 años al Hospital Regional de Málaga.