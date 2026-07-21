Herido un trabajador tras caer desde un desnivel de unos cuatro metros en una obra en Estepona (Málaga)

Lugar en el que ha resultado herido un trabajador tras caer desde un desnivel de unos cuatro metros en una obra en Estepona - CPB

MÁLAGA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un trabajador ha resultado herido este martes tras caer desde un desnivel de unos cuatro metros en una obra en el municipio malagueño de Estepona, según han informado desde el Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) de Málaga y el sistema Emergencias 112 Andalucía.

Los hechos han tenido lugar sobre las 14,20 horas cuando el 112 ha recibido un aviso alertando de un hombre que se había precipitado de unos cuatro metros en el Camino Loma de Retamar de Guadalmansa-Cancelada, en el citado municipio malagueño.

De inmediato han dado aviso al Consorcio Provincial de Bomberos, a los servicios sanitarios, a la Policía Nacional, Inspección de Trabajo y el Centro Prevención de Riesgos Laborales.

Los efectivos de la dotación del CPB en Estepona han colaborado con los servicios sanitarios para estabilizar, portear y trasladar al accidentado, que ha sido evacuado al hospital.