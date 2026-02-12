HM Hospitales y la AECC abordan en los avances en cáncer y el papel clave del acompañamiento al paciente

HM Hospitales y la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) han organizado una charla divulgativa en la sede de la AECC de Torremolinos (Málaga), bajo el título 'El cáncer a día de hoy' - HM HOSPITALES

HM Hospitales y la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) han organizado una charla divulgativa en la sede de la AECC de Torremolinos (Málaga), bajo el título 'El cáncer a día de hoy', que ha reunido a profesionales sanitarios, pacientes y familiares con el objetivo de reflexionar sobre los avances en el abordaje del cáncer, los retos de futuro y el papel fundamental del acompañamiento emocional durante todo el proceso oncológico.

En la jornada han participado el doctor Javier Díaz Santos, jefe de Oncología de HM Hospitales en la provincia de Málaga; Beatriz Berrocal, enfermera del Hospital Internacional HM Santa Elena; Ana Carrillo, psico oncóloga de la AECC en Torremolinos y Rocío Jiménez, paciente de la Asociación.

Durante su intervención, Díaz Santos ha explicado que "la prevalencia del cáncer sigue aumentando tanto por la mejora en el diagnóstico como por el incremento de la esperanza de vida".

"Vivimos más años y eso también implica que más personas desarrollen un cáncer en algún momento de su vida, pero la buena noticia es que cada vez lo detectamos antes y lo tratamos mejor. Esa es la clave: diagnosticar más, tratar mejor", ha subrayado el especialista y ha añadido que "todo ello está permitiendo que en los próximos años aumente de forma significativa el número de supervivientes".

Por su parte, Beatriz Berrocal ha incidido en el cuidado diario de los pacientes y sus familias, así como el control de efectos secundarios, más allá del tratamiento médico.

"El diagnóstico de un cáncer genera un impacto emocional. El miedo, la incertidumbre o la ansiedad son reacciones comunes. Nuestra labor como enfermería especializada en oncología es también explicar y ayudar a gestionar efectos secundarios como el dolor, las náuseas o los cambios físicos, así como orientar sobre la alimentación y el autocuidado en casa", ha explicado.

También ha resaltado la importancia de "crear un entorno de confianza donde el paciente se sienta escuchado y comprendido, y en el que la familia también reciba apoyo, porque su papel es clave durante todo el proceso".

Ana Carrillo ha señalado que "a nivel psicológico, el recorrido que acontece tras el diagnóstico, tanto para pacientes como familiares y amigos, hay que vivirlo desde el reconocimiento de la vulnerabilidad. Es en la gestión de todo ese abanico emocional donde es natural necesitar ayuda profesional", ha añadido.

Por último, la charla ha contado con el testimonio de Rocío Jiménez, paciente de cáncer de mama, que ha compartido su experiencia: "Al principio todo es miedo y confusión, pero algo que marca la diferencia es sentirte acompañada, sentir que no estás sola. La humanidad, el tiempo y la atención es tan importante como lo es el tratamiento médico".

Este encuentro ha estado enmarcado dentro del compromiso de HM Hospitales con la promoción de la salud, el acompañamiento cercano al paciente y el impulso a la divulgación oncológica. En la provincia de Málaga, HM Hospitales dispone de una Unidad de Oncología altamente especializada y multidisciplinar, centrada en ofrecer una atención personalizada basada en la evidencia científica, la tecnología de vanguardia y el apoyo emocional desde el primer momento.

"El mayor reto de la medicina oncológica será adaptarnos a dos realidades: el aumento de la esperanza de vida y la cronificación del cáncer. A medio plazo tendremos más supervivientes de cáncer y eso nos obliga a ser más ágiles. En HM Hospitales buscamos sumar años de vida y liderar un modelo asistencial en el que la detección temprana y la innovación terapéutica nos permitan transformar el futuro de nuestros pacientes y maximizar sus tasas de curación", ha afirmado el oncólogo.

"HM Hospitales puede anticiparse al tumor. Este valor diferencial permite que, ante la mínima sospecha, la Unidad de Oncología intervenga de forma transversal, optimizando las pruebas y eliminando listas de espera que condicionan el pronóstico de la enfermedad", ha explicado Díaz Santos.

La jornada ha contado además con la asistencia de Jesús Burgos, presidente institucional de HM Hospitales en la territorial sur; Susana Pascual, directora de enfermería; Francisco Cerdán, delegado de medio ambiente del Ayuntamiento de Torremolinos; y Gloria Manoja, concejala de bienestar social.