HM Hospitales en Málaga lidera el Congreso de Artroscopia y Rodilla con la presidencia del doctor Díaz Samada

MÁLAGA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El doctor Manuel Díaz Samada, jefe del servicio de Traumatología de HM Hospitales en la provincia de Málaga, ha sido elegido presidente del 13 Congreso Conjunto de la Asociación Española de Artroscopia (AEA) y la Sociedad Española de Rodilla (Serod), que se celebrará en la ciudad malagueña de Marbella los días 6,7 y 8 de mayo.

Será la tercera vez que el doctor Díaz Samada presida este prestigioso congreso, considerado uno de los encuentros científicos más relevantes en el ámbito de la cirugía artroscópica y de rodilla a nivel nacional.

Esta edición tiene previsto reunir a destacados especialistas de toda España, así como a representantes de sociedades científicas internacionales, consolidando su carácter global y multidisciplinar.

"Es un honor y una responsabilidad volver a presidir este congreso, que cada edición se supera en calidad científica y participación. Nuestro objetivo es ofrecer un programa innovador y práctico para el día a día de los profesionales, sin olvidar las técnicas que siguen siendo referencia en la práctica quirúrgica actual", ha señalado el doctor Díaz Samada en un comunicado.

En esta ocasión, el programa abordará temas de plena actualidad como la inteligencia artificial, la robótica aplicada a la cirugía ortopédica, y la personalización de implantes y prótesis, con un enfoque interactivo y orientado a la participación de profesionales jóvenes ya integrados en la práctica clínica.

HM Hospitales contará con una amplia representación en esta edición con la participación activa de los traumatólogos Abel Gómez Cáceres, Virgilio de Lemos, Carlos Ferrer Señoráns, Naiara Fernández, Pablo Carnero, Manuel Godino, Luis Doncel y Rafael Corrales; todos ellos especialistas del grupo en Málaga.

"La presencia de un equipo tan nutrido de profesionales de HM Hospitales en este congreso pone de manifiesto el nivel científico, la experiencia clínica y el compromiso con la formación continua que promovemos desde nuestro grupo en Andalucía", ha añadido la doctora Virginia Grando, directora territorial sur de HM Hospitales.

El servicio de Traumatología y Cirugía Ortopédica se ha posicionado como un referente en la provincia de Málaga en el tratamiento de patologías relacionadas con el sistema músculo-esquelético.

Dirigido por el doctor Manuel Díaz Samada, está compuesto por un grupo multidisciplinar de profesionales especializados en Traumatología y Ortopedia, Medicina Física y Rehabilitación, Medicina del Deporte, Tratamiento del dolor, Tratamientos Biológicos y Metabolismo Óseo; quienes ofrecen un abordaje integral en el diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de enfermedades y lesiones degenerativas, traumáticas y deportivas.

En este sentido, el servicio queda estructurado en cinco unidades: Unidad de Miembro Inferior, especializada en el tratamiento de lesiones articulares de cadera, rodilla, tobillo y pequeñas articulaciones; la Unidad de Extremidad Superior, que ofrece tratamientos de la mano, hombro y codo; y la Unidad de Columna Vertebral, para el tratamiento de enfermedades del raquis: hernias discales, discopatías y escoliosis.

También cuenta con la Unidad de Medicina Deportiva, que no solo está enfocada al deportista de élite, sino también al deportista amateur, y que atiende lesiones musculo-tendinosas, y articulares; y con la Unidad de Tratamiento Biológico.

Esta unidad está especializada en cirugía mínimamente invasiva ecoasistida de músculo y tendón, medicina biológica y técnicas de preservación del cartílago.

El servicio de Traumatología está presente en los cuatro centros con los que HM Hospitales cuenta en la provincia de Málaga: el Hospital HM Málaga, el Hospital Internacional HM Santa Elena (Torremolinos), el Hospital HM Gálvez y el Policlínico HM El Pilar. Próximamente lo estará en el Policlínico HM El Palo, que se inaugurará en el mes de noviembre.