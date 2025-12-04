HM Málaga forma a familias del Colegio Sierra Blanca-El Romeral en primeros auxilios pediátricos

Taller Los minutos de la vida por parte de HM Hospitales - HM HOSPITALES

MÁLAGA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Urgencias Pediátricas del Hospital HM Málaga ha formado a familias del Colegio Sierra Blanca-El Romeral en primeros auxilios pediátricos, en el marco del proyecto educativo 'Los Minutos de la Vida', una iniciativa diseñada para acercar a las familias conocimientos prácticos que pueden salvar vidas en situaciones de emergencia.

Así, durante la formación, impartida por la doctora María González, jefa del Servicio de Urgencias Pediátricas del Hospital HM Málaga, familias de alumnos de entre cero y dos años han recibido formación sobre temas fundamentales para la seguridad y el bienestar de los más pequeños.

Entre los principales contenidos elaborados se incluyen recomendaciones sobre la prevención de accidentes en la infancia, directrices de actuación ante situaciones de emergencia y orientaciones claras sobre cuándo es necesario acudir al servicio de Urgencias Pediátricas, han indicado en un comunicado.

González ha insistido en la importancia de acudir a las Urgencias Pediátricas del hospital en caso de aparición de signos de alarma como fiebre alta persistente, somnolencia excesiva o manchas en la piel, ya que pueden ser síntomas de infecciones graves como septicemia, meningitis o encefalitis, entre otros.

La pediatra también ha impartido un taller sobre Recuperación Cardiopulmonar (RCP) básica, en el que ha explicado las maniobras esenciales de reanimación básicas en emergencia. "Contar con los conocimientos adecuados y saber cómo actuar en los primeros minutos puede salvar vidas", ha señalado.

Durante el taller, las familias han puesto en práctica los protocolos a seguir ante una parada cardiorrespiratoria, saber cómo actuar ante un atragantamiento o cómo intervenir si un niño pierde el conocimiento.

González ha incidido en que "este tipo de formación es fundamental, ya que permite que puedan realizarse los primeros auxilios hasta que llega el personal médico, lo que supone reducir posibles secuelas o en algunos casos incluso salvar la vida de los más pequeños".

A través de esta iniciativa, HM Hospitales forma de manera totalmente gratuita a miles de personas en RCP y primeros auxilios, una actividad extendida a los diferentes territorios donde está presente el Grupo, incluida la provincia de Málaga, en su apuesta por la educación sanitaria y la prevención.

Por su parte, María García, directora del centro educativo, ha manifestado que "el propósito de nuestro colegio es acompañar a los padres como principales educadores de sus hijos".

Para ello, ha continuado, "ofrecemos a las familias numerosas oportunidades de formación que les ayuden en ello. Una tarea que comparten con el colegio en un modelo educativo donde la alianza familia-colegio es nuclear. En el caso de padres de preschool es fundamental proporcionarles formación de la mano de expertos que puedan ayudarles de una manera práctica, como es el caso de este taller".