Un hombre intenta estrangular su pareja en Málaga delante de su hija que avisó al 112

MÁLAGA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una mujer resultó herida este pasado miércoles a raíz de que su pareja presuntamente intentara estrangularla en una vivienda en Málaga capital, delante de la hija de ambos, que llamó a Emergencias 112 para avisar de lo que sucedía. Tras esto, el hombre se suicidó.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes de la Policía Nacional, cuerpo que ha abierto una investigación en relación con estos hechos que sucedieron en la zona de Pinares de San Antón de la capital malagueña sobre las 18,00 horas.

La menor llamó al 112 avisando de que su padre estaba intentando estrangular a su madre. En ese momento, emergencias movilizó a los servicios sanitarios y a la Policía Nacional, efectivos que practicaron la RCP a la mujer y que fue trasladada al hospital.

Las fuentes policiales han confirmado que se trata de un nuevo caso de violencia de género y que ni la víctima, de 35 años, ni el agresor, de 39 años y que se ahorcó, están en el Sistema Viogen.