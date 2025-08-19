El Hospital Quirónsalud Marbella afirma que las vacaciones "alteran el ritmo intestinal" y pasan "factura al estómago"

Archivo - Imagen del especialista del Servicio de Aparato Digestivo del Hospital Quirónsalud Marbella, el doctor Andrés Sánchez. - HOSPITAL QUIRSÓNSALUD - Archivo

MÁLAGA (MARBELLA), 19 (EUROPA PRESS)

El especialista del Servicio de Aparato Digestivo del Hospital Quirónsalud Marbella, el doctor Andrés Sánchez, ha señalado que las altas temperaturas, los cambios de rutinas y los excesos, pasan factura al estómago, aumentando "el riesgo de sufrir indigestiones y hasta intoxicaciones alimentarias", provocando problemas digestivos durante esta época estival del año.

En una nota de prensa, el doctor del Hospital Quirónsalud Marbella ha señalado que los trastornos "más frecuentes" incluyen las digestiones "pesadas" y brotes en enfermedades crónicas como el colon irritable, la enfermedad de Crohn o la gastritis. Siendo "claramente" las causas, las altas temperaturas, los cambios en la conservación de los alimentos, el aumento de comidas fuera de casa y el consumo de productos en mal estado.

Sánchez ha explicado que los pacientes con enfermedades crónicas digestivas como el Crohn o la gastritis "no lo tienen fácil en esta época", ya que "pueden empeorar los síntomas o, incluso, desencadenar brotes". Por ello, ha advertido que si se viaja al extranjero, "las precauciones deben extremarse", como por ejemplo evitando agua no embotellada, frutas sin pelar y alimentos callejeros en países con menor control sanitario.

Además, ha señalado que el tipo de comida que se consume también tiene un "gran impacto". "El alcohol, las comidas copiosas, los helados o los fritos" pueden agravar síntomas como acidez, hinchazón o diarrea, ha asegurado.

Con respecto a la prevención de intoxicaciones, ha afirmado que "la buena higiene, refrigerar bien los alimentos, evitar salsas caseras con huevo crudo y tener cuidado con el marisco o los pescados crudos, es fundamental".

CONSEJOS DIGESTIVOS PARA EL VERANO

Para prevenir problemas, Sánchez ha recomendado "mantener horarios regulares, hidratarse bien, evitar excesos, extremar la higiene y escuchar al cuerpo".

Asimismo, ha recordado que hay señales que "nunca deben ignorarse", como por ejemplo "la fiebre alta, vómitos persistentes, diarrea con sangre, dolor abdominal intenso o signos de deshidratación". Las cuales, según el doctor, "deben motivar una consulta médica inmediata".

Junto a su actividad en España, Quirónsalud también está presente en Latinoamérica. Conjuntamente, "cuenta con más de 50.000 profesionales en más de 180 centros sanitarios, entre los que se encuentran 57 hospitales con más de 8.000 camas hospitalarias", según ha asegurado.

En cuanto a sus centros, han añadido que disponen de "la tecnología más avanzada y de un gran equipo de profesionales altamente especializado y de prestigio internacional". Además, actualmente Quirónsalud está "desarrollando multitud de proyectos de investigación en toda España y muchos de sus centros realizan en este ámbito una labor puntera", siendo así "pioneros en diferentes especialidades como oncología, cardiología, endocrinología, ginecología y neurología, entre otras".

En Andalucía, cuentan con siete centros hospitalarios situados en las ciudades de Málaga, Marbella (Málaga), Los Barrios (Cádiz), dos en Sevilla, Córdoba y Huelva, además de tener 18 centros médicos de especialidades y diagnóstico y un hospital de día quirúrgico.