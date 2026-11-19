El Hospital Quirónsalud Marbella incorpora el primer láser ocular de España para corregir la visión en pacientes complejos - HOSPITAL QUIRÓNSALUD MARBELLA

MARBELLA (MÁLAGA), 19 (EUROPA PRESS)

El Hospital Quirónsalud Marbella (Málaga) ha incorporado una innovadora tecnología de cirugía refractiva que "sitúa al centro a la vanguardia de la oftalmología en España".

Con este avance, el hospital se convierte en el primero del país en disponer del láser IVIS iRES, un sistema capaz de estudiar y tratar la córnea punto por punto, ofreciendo una solución altamente personalizada para pacientes con problemas visuales complejos que hasta ahora disponían de opciones más limitadas para corregir su visión, han indicado desde Hospital Quirónsalud Marbella en un comunicado.

La nueva tecnología se basa en sistemas avanzados de tomografía corneal y análisis óptico mediante trazado de rayos (ray tracing), una técnica que permite obtener un mapa tridimensional extremadamente preciso del ojo.

A partir de esta información, los especialistas pueden diseñar un tratamiento completamente individualizado, adaptado a las características únicas de cada paciente y a las irregularidades específicas de su córnea.

El doctor Nabil Ragaei Kamel, jefe del Servicio de Oftalmología del Hospital Quirónsalud Marbella, ha explicado que "esta tecnología nos permite analizar la córnea con un nivel de precisión sin precedentes y diseñar tratamientos personalizados para cada paciente. No existen dos ojos iguales y ahora podemos adaptar el procedimiento de forma mucho más exacta a las necesidades visuales de cada persona".

Uno de los principales avances que aporta este sistema es su capacidad para ampliar las posibilidades de tratamiento en perfiles de pacientes que tradicionalmente han supuesto un desafío para la cirugía refractiva. Así, permite abordar casos de córneas finas, córneas irregulares, queratocono, ectasias corneales y defectos refractivos de elevada graduación, como miopías, hipermetropías o astigmatismos altos.

"Su principal fortaleza está en los pacientes con córneas irregulares o con patologías corneales, especialmente aquellos diagnosticados de queratocono", ha destacado el especialista, al tiempo que ha añadido que "son casos en los que la personalización resulta fundamental y donde esta tecnología aporta un valor diferencial".

Hasta ahora, muchos de estos pacientes encontraban limitaciones para acceder a determinados procedimientos de corrección visual o requerían tratamientos menos personalizados. La precisión diagnóstica y terapéutica de este nuevo sistema permite evaluar cada caso de forma individual y diseñar un mapa de tratamiento específico para cada ojo.

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO PUNTO POR PUNTO

La principal diferencia respecto a otras plataformas de cirugía refractiva es que incorpora su propio sistema de diagnóstico corneal avanzado, capaz de analizar la superficie ocular punto por punto.

A partir de ese estudio detallado, el láser aplica el tratamiento también punto por punto sobre toda la córnea, adaptándose a las características anatómicas y ópticas de cada paciente.

Ragaei ha detallado que "el mapa de tratamiento se estudia paciente por paciente. El sistema identifica cada irregularidad y permite actuar sobre ella de una manera completamente personalizada".

Esta capacidad de individualización busca no solo corregir la graduación, sino también optimizar la calidad visual del paciente teniendo en cuenta las particularidades de su córnea.

Otra de las ventajas diferenciales de esta plataforma es que incorpora la tecnología cross-linking dentro del propio tratamiento con láser, integrándolo en el mismo procedimiento. Aunque es una técnica que ya se utilizaba anteriormente para fortalecer la estructura de la córnea, hasta ahora se aplicaba como un tratamiento independiente. La novedad de este sistema es que permite integrarlo en el plan de tratamiento diseñado para cada paciente.

Además, el procedimiento permite aplicar el cross-linking de forma individualizada y selectiva, actuando únicamente sobre las zonas de la córnea que presentan mayor debilidad, de acuerdo con el mapa personalizado elaborado previamente por los especialistas. De este modo, el tratamiento permite abordar de forma coordinada tanto la corrección de las irregularidades corneales como el fortalecimiento de su estructura.

Esta combinación de diagnóstico avanzado, corrección personalizada y refuerzo corneal supone un avance especialmente relevante para pacientes con queratocono y otras patologías corneales complejas.

Por último, han valorado que con esta incorporación, el Hospital Quirónsalud Marbella "refuerza su apuesta por la innovación tecnológica y la medicina personalizada, consolidándose como un centro de referencia para pacientes nacionales e internacionales que buscan las soluciones más avanzadas para el cuidado de su salud visual".