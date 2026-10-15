El Hospital Vithas Málaga, entre los cinco centros del grupo galardonados por su gestión y calidad asistencial

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MÁLAGA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Vithas Málaga ha sido premiado en el área de Gestión hospitalaria global en la vigésimo sexta edición de los Premios Hospitales Top 20 convocados por Iqvia que reconocen la excelencia, calidad asistencial, la eficiencia y la buena gestión de los centros sanitarios públicos y privados en España.

Más de 200 hospitales públicos y privados de España han participado este año en los Premios Hospitales Top 20, cuya entidad otorga los galardones basándose en una comparación de resultados entre los centros sanitarios participantes, que se someten voluntariamente a la evaluación de una treintena de procesos que contienen más de 120 indicadores en ocho áreas clínicas.

De esta manera, se evalúan la gestión hospitalaria global y de sus áreas, como sistema nervioso, corazón, digestivo, musculoesquelético o pediatría, entre otras. Además, en esta última edición se ha incorporado el enfoque de Top Value y el módulo Right Care para medir la adecuación de la práctica clínica en farmacia hospitalaria, transfusiones y radiodiagnóstico.

En total, seis hospitales Vithas, --entre los que se encuentra el de Málaga--, han sido seleccionados en ocho categorías que evalúan la excelencia, calidad asistencial, eficiencia y buena gestión.

El CEO de Vithas, Pedro Rico, ha felicitado a los centros galardonados: "Uno de cada tres hospitales Vithas ha sido seleccionado entre los mejores de España en ocho categorías, y cinco de ellos han recibido otros tantos Premios Top 20. Este nuevo reconocimiento evidencia que la calidad asistencial no es una aspiración de nuestros hospitales, sino una forma de trabajar transversal y estructurada".

Por su parte, el director corporativo de Asistencia, Calidad e innovación de Vithas, David Baulenas, ha añadido que "galardones como los Hospitales Top 20 reconocen de manera objetiva e independiente nuestro compromiso con la excelencia, la calidad asistencial y la eficiencia".

Baulenas se ha sumado a Rico en las felicitaciones a los centros sanitarios premiados, "todo esto no sería posible sin el esfuerzo diario que realizan todos los profesionales de Vithas", ha concluido.