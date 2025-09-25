El Hospital Vithas Xanit acoge la séptima edición de Málaga Live y consolida su liderazgo en endoscopia digestiva

MÁLAGA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Vithas Xanit Internacional ha acogido la séptima edición del congreso Málaga Live 2025, una reunión de endoscopia digestiva en la que participaron más de 80 especialistas en digestivo. El congreso, que ha tenido una duración de dos días, ha sido organizado por el Instituto de Endoscopia Digestiva Avanzada, contando entre sus directores con el jefe del servicio de Aparato Digestivo del Hospital Vithas Xanit Internacional, el doctor Pedro Rosón, en colaboración con los doctores Eduardo Albéniz, Francisco Fernández y Luis Vázquez.

Según ha informado la entidad en una nota, el director gerente del Hospital Vithas Xanit Internacional, Jose Antonio Ródenas, ha subrayado durante el acto de apertura, en el que también ha participado la directora médica del Hospital Vithas Xanit Internacional, Barbara Torres, que "para nosotros, acoger este congreso, que supone mucho más que abrir nuestras puertas a un evento científico, es renovar nuestro compromiso con la excelencia, con la formación continua y con el avance de la medicina". "La endoscopia digestiva está transformando la práctica clínica de forma decisiva", ha asegurado.

Durante el congreso se han abordado de forma integral los avances "más relevantes" en endoscopia digestiva avanzada, con especial atención a las técnicas del "tercer espacio", la disección submucosa endoscópica (DSE) y el procedimiento POEM. La entidad ha explicado que se trataron aspectos técnicos como el manejo de hidrodisectores y fuentes de diatermia, la mejora de la visualización mediante nuevos sistemas de imagen, el uso de bisturís especializados y el cierre de defectos con dispositivos innovadores de sutura endoscópica.

Asimismo, se han explorado nuevas plataformas tecnológicas como Uni-Vec, se ha debatido sobre la autonomía del endoscopista y se ha ofrecido formación práctica intensiva a través de talleres hands-on, consolidando así "una visión integral, actualizada y aplicada de la endoscopia moderna", ha señalado.

Uno de los ejes del evento ha sido la formación en técnicas de disección submucosa endoscópica (DSE) y POEM. Durante el simposio 'Formándose en tercer espacio y DSE', moderado por Sarbelio Rodríguez y Manolo Rodríguez Téllez, profesionales de diversos centros compartieron sus experiencias en la implementación de estas técnicas en el entorno hospitalario, destacando "la importancia del liderazgo clínico y la optimización del uso de diferentes bisturís".

CIRUGÍAS EN VIVO Y RESOLUCIÓN DE COMPLICACIONES COMPLEJAS

A lo largo del congreso se han realizado múltiples sesiones de "casos live" donde se abordaron procedimientos en tracto digestivo superior e inferior. Además, ha tenido lugar un simposio sobre manejo de la perforación en el tercer espacio, en el que se han presentado nuevas soluciones de cierre y técnicas avanzadas de sutura endoscópica.

Entre las técnicas, ha cobrado especial relevancia la intervención híbrida realizada por el doctor Jorge Roldán junto con el equipo de cirugía general, demostrando como un abordaje multidisciplinar "puede resolver casos de extrema dificultad".

Según ha indicado el Hospital Vithas, estas sesiones han permitido a los asistentes presenciar directamente las decisiones clínicas en tiempo real. Por su parte, el doctor Pedro J. Rosón ha destacado de este evento el carácter formativo, orientado a compartir experiencias reales en tiempo real con cirugías endoscópicas en directo y sesiones prácticas.

"Málaga Live 2025 ha reafirmado su posición como un congreso de referencia para la comunidad médica especializada en endoscopia digestiva. La apuesta por una formación real, centrada en casos clínicos y el uso de nuevas tecnologías, fortalece el compromiso del Instituto de Endoscopia Digestiva Avanzada con el desarrollo profesional continuo y la mejora de los resultados en salud", ha explicado el especialista.