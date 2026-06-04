Hospital Vithas Xanit Internacional impulsa prevención entre 270 escolares con dos Vithas Aula Salud Colegios

Imagen de Vithas Aula Salud Colegios sobre la higiene de manos - VITHAS

BENALMÁDENA (MÁLAGA), 4 (EUROPA PRESS)

El Hospital Vithas Xanit Internacional ha celebrado en el Colegio Jacaranda de Benalmádena (Málaga) dos Vithas Aula Salud Colegios a las que han asistido un total de 270 escolares y que han estado centradas en la prevención de la adicción a las pantallas y en la promoción de hábitos básicos de higiene de manos.

En concreto, 195 alumnos de quinto y sexto de Primaria participaron en la charla sobre uso saludable de la tecnología, mientras que 75 niños de Infantil de cinco años asistieron a las sesiones educativas sobre higiene de manos, adaptadas a su edad y desarrolladas de forma didáctica y participativa.

Vithas Aula Salud Colegios es un programa desarrollado íntegramente por Vithas, destinado a niños y adolescentes que forma parte del proyecto Vithas Aula Salud, han indicado en un comunicado.

La charla sobre adicción a las pantallas fue impartida por el jefe de Pediatría del Hospital Vithas Xanit Internacional y Vithas Málaga, el doctor José Enrique Sánchez Martínez, quien ha explicado al alumnado cómo prevenir un uso problemático de los dispositivos digitales y protegerse frente a los riesgos asociados al entorno online, tanto en casa como en el aula.

"La tecnología suma cuando la usamos con reglas claras: sin pantallas en el dormitorio, una hora antes de dormir desconexión y descansos regulares para los ojos", ha señalado Sánchez Martínez, al tiempo que ha añadido que "también es clave revisar la privacidad de las aplicaciones y pedir ayuda si algo en Internet te incomoda".

Durante la sesión, el pediatra profundizó en cómo la exposición a la luz de las pantallas en horario nocturno puede dificultar el descanso y explicó medidas sencillas como activar el modo noche o dejar los dispositivos fuera de la habitación al dormir.

Asimismo, insistió en la importancia de realizar pausas visuales frecuentes mediante la conocida regla 20-20-20, que ayuda a prevenir la fatiga ocular y molestias como la sequedad ocular o el dolor de cabeza.

La formación incluyó además un pequeño taller práctico en el que los alumnos aprendieron nociones básicas de privacidad y ciberconvivencia, como revisar la configuración de sus dispositivos, utilizar contraseñas seguras, no compartir imágenes sin permiso, identificar contenidos inapropiados y bloquear o comunicar situaciones digitales que les hagan sentir incómodos o inseguros.

De forma complementaria, el Hospital Vithas Xanit Internacional llevó a cabo sesiones educativas sobre higiene de manos dirigidas al alumnado de Educación Infantil de cinco años, con el objetivo de reforzar la prevención de infecciones y la adquisición temprana de hábitos saludables.

Las charlas, impartidas por el doctor José Enrique Sánchez Martínez y por Yana Iglinska, enfermera responsable de Vigilancia, Prevención y Control de la Infección (ECI) del Hospital Vithas Xanit Internacional, están adaptadas a la edad de los escolares y se han desarrollado de manera didáctica y participativa para facilitar el aprendizaje y la interiorización de rutinas básicas de autocuidado.

A través de explicaciones sencillas, juegos y demostraciones prácticas, los niños han aprendido cuándo deben lavarse las manos --antes de comer, después de ir al baño, al volver del recreo o tras sonarse la nariz-- y cómo hacerlo correctamente, incidiendo en el uso del jabón, el frotado de todas las zonas de las manos y el tiempo necesario para una higiene eficaz. La actividad buscó reforzar hábitos saludables tanto en el entorno escolar como en el familiar, promoviendo el autocuidado desde edades muy tempranas.

Estas acciones se enmarcan en el compromiso de Vithas con la educación sanitaria y la promoción de la salud en el ámbito escolar, acercando a los centros educativos contenidos preventivos adaptados a cada etapa educativa y respaldados por profesionales sanitarios.

Por último, han recordado que Vithas Aula Salud Colegios es un programa de educación sanitaria avalado por médicos, enfermeras y otros especialistas de Vithas, quienes son los encargados de impartir estas sesiones y talleres.

Además, cuenta con la trayectoria del proyecto pionero Vithas Aula Salud, que durante sus 12 años de funcionamiento ha permitido formar a más de 8.000 niños, adolescentes y también a personas adultas.