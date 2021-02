Hosteleros de Málaga piden a las administraciones "respeto": "Creemos que no somos el problema, somos la solución"

Cierre de bares y restaurantes con el cese de toda actividad no esencial

MÁLAGA, 12 Feb.

El presidente de la Asociación de Hosteleros de Málaga (Mahos), Javier Frutos, ha participado este viernes en el inicio de la campaña 'No cierro, me cierran', de protesta por las medidas restrictivas a la actividad hostelera y ha pedido "respeto" al sector por parte de las administraciones. "La situación es crítica y venimos a reclamar que creemos que no somos el problema, somos la solución".

En declaraciones a los periodistas, Frutos ha indicado que ante esta situación, "que, además, llega a ser surrealista porque oficialmente no sabemos si vamos a poder abrir o no este sábado" en la capital, los profesionales del sector piden a la Junta "que nos tenga respeto, que lo llevamos pidiendo mucho tiempo, y que se siente con nosotros para ver cómo incidir en estos cierres y restricciones".

No obstante, ha señalado que aunque se decrete la apertura de la actividad no esencial "seguimos prácticamente cerrados con los aforos muy reducidos, prácticamente con una facturación residual que solo hace acrecentar las deudas que ya tenemos, las ICO casi agotándose y seguimos sin ayudas directas", apuntando que "en octubre se propusieron por parte de la Junta y a día de hoy no se han activado".

Al respecto, ha explicado que "aunque sean 1.000 euros, que no ayudan a casi nada, es que ni siquiera se han activado". Además, ha dicho que habrá que esperar a que oficialmente se les comunique esa ampliación de las ayudas que prevé la Administración andaluza, que ya de entrada ha considerado "insuficiente cuando todavía no hemos podido solicitar la de 1.000 euros".

"Tras casi un año de pandemia y seguimos exactamente igual", ha lamentado Frutos, quien ha insistido en pedir "respeto por parte de las administraciones que ya va siendo hora después de un año que lo tengamos" y ha señalado que "el café para todos no es la solución", sino que hay "otras medidas como están haciendo otras comunidades y así lo vamos a solicitar en breve".

Respecto al auto del País Vasco que permite la apertura de estos establecimientos, ha indicado que sirve para "determinar que no hay nexo entre contagios y la hostelería", apuntando que "si estamos abiertos no se producirán tantísimas reuniones en las casas, donde queda demostrado que el 80 por ciento de contagios se producen en este tipo de reuniones".

Frutos ha indicado que se presentarán demandas de reclamación patrimonial e indemnizatorias "tanto contra la Junta como el Gobierno central" y, aunque no ha podido precisar el número ni si serán individuales o colectivas, ya que dependerá de las estrategias de los despachos de abogados que las lleven, sí ha indicado que no se plantearán por parte de Mahos como asociación "porque las circunstancias de cada negocio es distinta".

Sobre la prohibición de vender el alcohol desde las 18.00 horas, ha dicho que "si es para que la gente no haga botellón o reuniones, volvemos a decir que creemos que la solución es que los establecimientos de hostelería estén abiertos más horas y al final estarán más controlados porque para eso seguimos todas las medidas sanitarias desde el principio y la incidencia que dice el ministerio es que no llegamos ni al tres por ciento de contagios directos".

Ha precisado que al inicio de la pandemia había 18.000 establecimientos y 90.000 trabajos directos, "ahora podemos estar en torno al 25 o 30 por ciento de negocios cerrados", por lo que ha reiterado que "la situación es gravísima, muy crítica y necesitamos que las administraciones aporten para la supervivencia de las empresas que aún quedan para que no sigan destruyéndose, algo que podría llegar al 50 por ciento".