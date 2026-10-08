Hoteleros de la Costa del Sol prevén una ocupación del 88,75% durante el puente de la Hispanidad, similar al pasado año

Hotel de la Costa del Sol en un comunicado. - AEHCOS

MÁLAGA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos)tienen una cifra de estimación para el puente de la Hispanidad similar a 2025, en el que se prevé ocupación media en la provincia del 88,75% a dos días vista.

Estos datos son similares a los del puente del año anterior en el que la ocupación que se registró fue del 90,42%, según han señalado en un comunicado.

Por otro lado, Aehcos ha hecho balance del comportamiento de la actividad hotelera en la provincia de Málaga durante el mes de septiembre y previsiones para los próximos meses. En concreto, Aehcos prevé una ocupación del 81,50% en octubre y del 60,15% en noviembre, con descensos de 8,71 y 9,65 puntos, respectivamente.

Así, según los datos recabados por la asociación, septiembre ha cerrado con una ocupación hotelera del 89,66%, lo que supone un descenso de 2,31 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2025, cuando se alcanzó el 91,97%.

A pesar de este descenso, los establecimientos hoteleros mantienen un elevado nivel de actividad durante el mes de septiembre. Del total de clientes alojados, el 75,08% corresponde a huéspedes de procedencia internacional, mientras que el 24,90% proceden del mercado nacional.

Por zonas y municipios respecto a los datos cerrados de Septiembre, Benalmádena registra una ocupación del 94,40%, mientras que Torremolinos alcanza el 94,60%. También destacan los datos registrados en Mijas, con un 89,50%; Nerja, con un 88,40%; Marbella, con un 86,30%; Fuengirola, con un 86,70%; y Estepona, con un 80,50%.

PREVISIONES PARA OCTUBRE Y NOVIEMBRE

En cuanto a las previsiones para los próximos meses, los datos recabados por Aehcos apuntan a una moderación significativa de la ocupación hotelera respecto a 2025.

Para octubre, la asociación estima una ocupación del 81,50%, frente al 90,21% registrado en octubre de 2025. Esto supone un descenso de 8,71 puntos porcentuales.

De cara a noviembre, la previsión se sitúa en el 60,15%, frente al 69,80% alcanzado en el mismo mes del pasado año, lo que supone una caída de 9,65 puntos porcentuales.

El comportamiento previsto para estos dos meses evidencia, por tanto, una cada vez menor antelación de las reservas y, de momento un repunte de desaceleración de la actividad respecto al ejercicio anterior, después de un septiembre que, aunque se mantiene cerca del 90% de ocupación, ha cerrado por debajo de los niveles registrados en 2025.

Así, atendiendo a los datos disponibles por zonas, Málaga capital presenta para octubre una previsión de ocupación del 90,20%, seguida de Benalmádena, con un 86,77%, Torremolinos, con un 86,45%, y Marbella, con un 80,35%. Para noviembre, Málaga capital vuelve a situarse a la cabeza, con una previsión del 82,25%, seguida de Benalmádena, con un 67,35%, y Torremolinos, con un 66,19%.

El presidente de Aehcos, José Luque, ha señalado que "los datos de septiembre muestran que Málaga mantiene todavía unos niveles de ocupación elevados, aunque el descenso respecto al año pasado y, especialmente, las previsiones para octubre y noviembre obligan a ser prudentes".

"Tenemos por delante unos meses en los que será necesario seguir trabajando para mantener la competitividad de nuestro destino y consolidar la actividad turística durante todo el año", ha concluido.