Hoteleros de la Costa del Sol prevén una ocupación del 90,42% durante el puente de la Hispanidad

MÁLAGA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos) ha hecho una previsión de cara al próximo puente de la Hispanidad y según los datos recabados se espera una ocupación media del 90,42% en la provincia de Málaga, lo que supone 1,47 puntos más que el último puente que abarcó tres noches, que fue el de 2023, cuando se registró una ocupación media del 88,95%.

En concreto, el puente tendrá lugar hasta el lunes 13, que será festivo en Andalucía, junto a otras cuatro comunidades autónomas más (Aragón, Asturias, Castilla y León y Extremadura, así como la ciudad autónoma de Melilla).

Así, del total de alojados del 10 al 13 octubre, el porcentaje de turistas internacionales será según las previsiones del 78%, frente al 22% restante, que corresponderá a turistas nacionales, según han señalado en un comunicado.

Por otro lado, si se atienden a zonas de la provincia, destaca la ocupación que se prevé en Benalmádena, que alcanzará el 96,28%. También han reseñado el 93% de ocupación al que llegará Ronda.

El presidente de Aehcos, José Luque, ha señalado que "el puente de la Hispanidad parece augurar una tasa de ocupación nada despreciable, aunque en su análisis se han contabilizado tres noches cuando en 2023 el puente fue más prolongado, una noche más".

"Cabe reseñar que el año pasado, el día de fiesta cayó en sábado, por lo que no hubo puente efectivo y no podemos comparar las cifras. Sin embargo, echando la mirada a 2023, parece que superaremos las cifras de entonces aunque este puente es más corto que el de aquel año", ha concluido.