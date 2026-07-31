Hoteleros de Málaga prevén una ocupación del 88,87% en agosto y del 86,51% en septiembre

Hotel en la Costa del Sol en una imagen de archivo. - AEHCOS

MÁLAGA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos) prevé una ocupación del 88,87% en agosto y del 86,51% para septiembre, con la demanda internacional como principal motor de la actividad turística.

En concreto, de cara al mes de agosto, la ocupación media provincial del 88,87% estimada por Aehcos supone una cifra inferior al 92,15% registrado en agosto de 2025, lo que supone una diferencia a la baja de 3,28 puntos porcentuales. Las previsiones apuntan a una evolución más moderada que la del pasado verano, aunque mantienen niveles elevados de ocupación propios de la temporada alta, han señalado desde Aehcos en un comunicado.

Por destinos, Benalmádena encabezará previsiblemente la ocupación durante agosto con un 95,22%, seguida de Torremolinos (93,64%), Málaga (90,27%), Fuengirola (90,25%) y Marbella (85,78%).

En cuanto al mes de septiembre, la patronal hotelera prevé una ocupación media del 86,51%, frente al 91,00% registrado en el mismo mes de 2025. Pese a esta moderación, las previsiones mantienen niveles elevados para el inicio de la temporada media, con la confianza de que las reservas de última hora contribuyan a mejorar las estimaciones actuales.

Las previsiones sitúan nuevamente a Benalmádena como el municipio con mayor ocupación estimada para septiembre (92,14%), seguido de Torremolinos (91,99%), Marbella (84,81%) y Fuengirola (84,55%).

JULIO

Por otro lado, la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (AEHCOS) sitúa la ocupación hotelera del mes de julio en la provincia de Málaga en el 89,50%, un resultado que mejora en 1,68 puntos porcentuales el registrado en el mismo periodo de 2025, cuando la ocupación alcanzó el 87,82%. Además, el dato supera las previsiones realizadas por la patronal hotelera para este mes, que estimaban una ocupación del 86,37%.

El mercado internacional continúa siendo el principal motor de la actividad turística en la provincia, representando el 67,80% de los clientes alojados en establecimientos hoteleros, frente al 32,20% de visitantes nacionales aunque en los meses de julio y agosto la representatividad del nacional está aumentando.

El presidente de Aehcos, José Luque, ha indicado que "los resultados de julio son positivos y confirman la fortaleza del destino en plena temporada alta. No solo se han superado las previsiones realizadas hace un mes, sino que también se mejoran los registros del pasado verano".

"Ahora confiamos en que esta tendencia se mantenga durante agosto y que el comportamiento de la demanda permita consolidar una buena recta final de la temporada estival", ha agregado Luque.

Entre los principales destinos turísticos de la provincia, Torremolinos vuelve a liderar la ocupación hotelera durante el mes de julio con un 94,85%, seguido de Mijas, con un 92,26%; Benalmádena, con un 91,93%; Fuengirola, que alcanza el 90,7%, Marbella, con un 88,6% y Nerja, superando el 86,7% de ocupación.