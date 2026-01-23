Iberdrola refuerza la asistencia a sus clientes con un nuevo punto de atención en Antequera

Inauguración del nuevo punto de atención al cliente en Iberdrola en Antequera, con la asistencia, entre otros, del alcalde, Manuel Barón. - IBERDROLA

ANTEQUERA (MÁLAGA), 23 (EUROPA PRESS)

Iberdrola ha reforzado su atención presencial en el municipio de Antequera con la puesta en marcha de un nuevo punto de asistencia al cliente, un espacio destinado a "mejorar el servicio y el asesoramiento energético a los ciudadanos de la comarca".

Así lo han informado desde la compañía en una nota, en la que han apuntado que el nuevo punto de atención, ubicado en calle Calzada, 23, junto al mercado de abastos, ha contado con la visita del alcalde de Antequera, Manuel Barón.

La oficina, que estará abierta de lunes a viernes, en horario de 9.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 19.00 horas, está gestionada por kW, socio colaborador de Iberdrola, "que pone a disposición de los clientes un equipo especializado para ofrecer un servicio cercano y personalizado, facilitando el acompañamiento en todas las gestiones energéticas".

Desde este nuevo punto de atención, los clientes pueden recibir recomendaciones personalizadas sobre los planes de luz y gas que mejor se adapten a sus necesidades, así como información sobre los nuevos servicios energéticos de la compañía.

Asimismo, se ofrece asesoramiento en autoconsumo, puntos de recarga para vehículos eléctricos, climatización, aerotermia y rehabilitación energética, además de soluciones digitales como el Asistente Smart, que permite controlar el consumo y fomentar el ahorro energético.

El espacio permite también realizar todas las gestiones habituales relacionadas con los suministros, como altas, bajas o cambios de titularidad, facilitando los trámites y mejorando la experiencia de los clientes.

Según han recordado, Iberdrola celebra este año su 125 aniversario con "un extenso programa de actividades por toda España bajo el lema '125 años luz', que evoca la transformación de la compañía a lo largo de su historia y también sus perspectivas de futuro".

A lo largo de estos meses, la compañía desplegará una "intensa" agenda que incluye exposiciones de tecnología y arte, festivales de música, eventos sociales e iluminaciones de edificios singulares, con el objetivo de compartir esta celebración con empleados, clientes, accionistas y el conjunto de la sociedad.

Fundada en 1901 como Hidroeléctrica Ibérica, Iberdrola ha recorrido un largo camino hasta convertirse en la primera eléctrica europea por capitalización bursátil y una de las dos mayores del mundo. En los últimos 25 años, su crecimiento y expansión internacional la han consolidado como un grupo global que da servicio a más de 100 millones de personas, impulsa la internacionalización de numerosas empresas españolas y cuya actividad sostiene 120.000 empleos en España y más de medio millón en todo el mundo.