El IGN instala tres nuevas estaciones sísmicas para mejorar la localización y conocimiento de los terremotos en Málaga

Instituto Geográfico Nacional instala tres nuevas instaciones sísmicas para mejorar localización y conocimiento - IGN

MÁLAGA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha informado de que ha instalado tres nuevas estaciones sísmicas en el suroeste de la provincia de Málaga, un paso clave para mejorar la localización y el conocimiento de los terremotos en esta zona.

Así lo han explicado en un mensaje en redes sociales, recogido por Europa Press, en el que precisan, que "gracias a este refuerzo, ya se dispone de datos más precisos, que han permitido localizar con éxito varios sismos recientes".

Por último, han señalado que el IGN y el Instituto Andaluz de Geofísica de la Universidad de Granada (UGR) "comparten los datos sísmicos en tiempo real y colaboran estrechamente en el análisis de esta serie de terremotos".