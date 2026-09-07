Igualdad celebra el día 16 en Sevilla su comité de crisis para avanzar en la protección a víctimas de violencia machista

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, en la reunión con el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas y miembros de las FCSE para analizar los últimos casos de violencia de género. - SUBDELEGACIÓN MÁLAGA

MÁLAGA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha informado de que el próximo día 16 de este mes se celebrará en Sevilla el comité de crisis para "conocer de primera mano lo que está ocurriendo" con la violencia de género "y ser conscientes de que necesitamos seguir avanzando y seguir protegiendo mejor a las víctimas y cambiando la cultura machista, que en el fondo es la que sustenta esta violencia".

Así lo ha dicho Redondo tras la reunión celebrada este lunes en Málaga con el subdelegado del Gobierno en esta provincia, Javier Salas, y con representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Ha recordado que "son 24 los millones de euros que Andalucía tiene designados desde el Pacto de Estado"; unos recursos que, ha dicho, "tienen que vincularse a la protección de las víctimas, a la detección, pero también a una formación y a una prevención eficaz de estos episodios".

En cuanto al encuentro en Málaga, la ministra ha explicado que se ha desarrollado "porque nos preocupa especialmente el número de víctimas mortales, de mujeres asesinadas por violencia de género en Andalucía y, especialmente, en la provincia".

Al respecto, ha recordado que en lo que va de año 2026 son ya diez mujeres asesinadas por violencia de género en Andalucía, de las que seis lo fueron en la provincia malagueña; "un porcentaje bastante importante y superior, desde luego, al peso poblacional de la provincia".

Por su parte, el subdelegado ha apuntado que "en una sociedad como la malagueña, que cada vez quiere abrirse más al mundo, una sociedad igualitaria, libre, democrática, no se puede permitir que tengamos seis asesinatos por violencia machista en la provincia de Málaga y eso muchas veces viene del discurso de odio de la ultraderecha que está cogiendo la derecha".

Un discurso de odio que, ha dicho, "hace que se justifique los comportamientos machistas" e "insultar al que no piensa igual, como vemos todos los días en el comportamiento de la derecha y ultraderecha con el presidente del Gobierno". Así, ha incidido en combatir "esa falta de respeto" hacia "el que piensa distinto, hacia otro género, hacia otros comportamientos, cuáles sean" y trabajar "para que nuestra sociedad avance en derechos y libertades".