Igualdad recaba datos del asesinato de una joven en Campillos (Málaga) como presunto caso de violencia de género

Número 016 contra la Violencia de Género. - IGUALDAD

MÁLAGA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Igualdad se encuentra recabando datos como presunto crimen machista del asesinato de una mujer de 25 años en la localidad de Campillos (Málaga), cuyo cadáver ha sido hallado en un domicilio de ese municipio este miércoles.

Así lo ha informado la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género en un mensaje difundido a través de su cuenta oficial de 'X' (antes Twitter), consultada por Europa Press.

Al respecto de este suceso, la expareja de la víctima, un hombre, se habría presentado en el cuartel de la Guardia Civil de la localidad jiennense de Martos, donde habría sido detenido como presunto autor de la muerte de la joven, vecina de Campillos. Además, fuentes cercanas a la investigación han indicado que no había denuncias previas entre ambos.

Cabe recordar que la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género también anunció el pasado sábado que hacía comenzado a recabar datos en torno al presunto crimen machista de una mujer ocurrido ese día, 22 de noviembre, en el municipio malagueño de Rincón de la Victoria por el que su exmarido fue detenido.