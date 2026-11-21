El CEO de la empresa Ilurco, Juan Ramón Ureña. - EUROPA PRESS

MÁLAGA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La empresa Ilurco, especializada en la producción e instalación de depósitos metálicos prefabricados para el almacenamiento de agua, tiene las miras puestas en Estados Unidos, en Brasil y en Oriente Medio en un plan de exportación que ya le hace estar en una veintena de países con una extensión geográfica "enorme, desde Filipinas hasta la Isla de Pascua".

Así lo ha asegurado Juan Ramón Ureña, CEO de esta empresa, con origen en Granada, que ha participado la pasada semana en Andalucía Trade Global, encuentro organizado por Andalucía Trade, entidad adscrita a la Consejería de Universidad, Industria, Energía e Innovación de la Junta andaluza, que tiene como objetivo facilitar a las empresas andaluzas el conocimiento y los instrumentos necesarios para abordar su expansión internacional.

Ilurco comenzó en los años 80 cuando el padre de Juan Ramón Ureña patentó un sistema propio más económico para almacenar agua; "en principio eran depósitos para riego, pero con el tiempo empezamos a hacer también para agua potable, aguas residuales, contra incendios y muchos otros usos en los que seguimos avanzando, ya que el I+D+i es la base de nuestra empresa", ha asegurado en declaraciones a Europa Press.

Actualmente, la empresa exporta en torno a 20 o 25 países "con un porcentaje de exportación de aproximadamente 25-30% de la facturación", ha señalado el director, quien ha apuntado que, además, "por suerte en España y Portugal tenemos muchísimo negocio".

Del plan de exportación, Ureña ha señalado "la nueva oportunidad que se ha abierto con el tratado entre Mercosur y Unión Europea que hace que países como Brasil, por ejemplo, que es un mercado enorme donde antes no teníamos presencia, pues que ahora queramos explorarlo; así como Norteamérica, con Estados Unidos y Canadá, "que son países enormes"; además de México, donde ya tienen presencia.

Según ha explicado, "cuando se concibió como un prefabricado todavía no estaba en el mundo de la construcción introducido, pero sí que esto ha permitido que sea muy fácilmente exportable", al poder introducirse las piezas en contenedores y luego ensamblarse en destino. También ha destacado la versatilidad para cambiarle el uso "de una forma muy sencilla".

Así, ha indicado que la estrategia de exportación "siempre ha sido ir buscando países donde la gestión del agua sea muy crítica, que son los que tienen más necesidad", punto en el que ha apuntado que la expansión internacional empezó en el año 98 en Cabo Verde, un país "donde empresas españolas que hacían desalación empezaban a necesitar almacenar ese agua potable".

Así, posteriormente, han ido abriendo mercado en nuevos países de África, dieron el salto a Iberoamérica, con la apertura de una delegación en Perú, "que sigue abierta, donde tenemos sucursal y filial", además de otra en Chile, puntos desde donde atienden a toda América.

También han vendido de forma más puntual en Oriente Medio, pero lo consideran un mercado "básico", por lo que pretenden reforzar la exportación; mientas que Asia quedaría en tercer lugar. "Hoy en día tenemos depósitos desde Filipinas hasta la Isla de Pascua, o sea, nuestra dispersión geográfica es enorme", ha apuntado Ureña.

El plan de expansión en el mundo pasa por intentar tener distribuidoras en más países y aumentar ese porcentaje de exportación actual, incidiendo en que "es un producto competitivo, que es lo importante". "Muchas veces pensamos que en España tenemos una competitividad baja, pero cuando vamos fuera a competir con empresas extranjeras, nos damos cuenta de que nuestra competitividad es muy alta porque somos muy resolutivos", ha asegurado.

"Tienes que medir mucho tu fuerza, porque no puedes de repente querer abarcar un mercado como Estados Unidos si no eres capaz. Por eso tenemos marcado un plan paso a paso", ha incidido el CEO de Ilurco, quien ha considerado que la exportación "hay que hacerla con pies de plomo, con mucho cuidado y sabiendo lo que hace. No te puedes volver loco y de repente querer vender en todo el mundo".

ANDALUCÍA TRADE

En este punto, Ureña ha destacado la importancia de ir de mano de entidades como el Círculo de Exportadores de Granada, con quienes harán una "pequeña incursión" en Estados Unidos, o la agencia Andalucía Trade.

Al respecto, ha destacado que "la oportunidad que da el encuentro Andalucía Trade Global de poder hablar con los representantes que tienen en cada país del mundo tiene un valor incalculable" y ha asegurado que en este evento ha contactado con países que están dentro de su plan, como Estados Unidos y Brasil; así como potenciar contactos con otros en los que ya están como Filipinas.

Según el CEO, el encuentro permite "tomar un poco la temperatura, preguntarle, hacer algún estudio de mercado, ir viendo; porque ese plan de expansión, si bien es cierto que tiene que estar ordenado, no tiene que cerrarse". "Aquí tengo la oportunidad de hablar con los representantes de todos esos países y tener la información para en un momento utilizarla", ha concluido.

Andalucía Trade Global ha celebrado en Málaga los días 17 y 18 de noviembre su 22 edición que ha supuesto un "récord histórico", según han señalado desde la organización, con más de 1.800 reuniones de negocio relativas a casi 80 mercados internacionales, a más de 700 empresas y más de 1.300 profesionales en los dos días.

La agencia da asesoramiento en 76 países a las empresas andaluzas, con 44 sedes distribuidas por el mundo y esta edición también ha tenido "récord de países", con la participación de técnicos de todas esas 44 sedes para que las empresas pudieran tener reuniones de negocio.

Andalucía Trade Global pone a disposición de las empresas andaluzas en un mismo espacio a expertos en mercados exteriores, entidades de apoyo a la internacionalización y empresas especializadas en servicios para el comercio exterior. Un encuentro que se ha consolidado como una plataforma "estratégica" para acercar el mundo a las empresas andaluzas.

Los representantes de la red internacional de Andalucía Trade se han desplazado hasta Málaga para ofrecer información directa sobre los mercados, identificar posibilidades de negocio y favorecer contactos que permitan a las compañías ampliar su presencia exterior y diversificar sus destinos de exportación.