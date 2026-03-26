Imágenes históricas de la Semana Santa malagueña, protagonistas de la nueva exposición en Correos - CORREOS

MÁLAGA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La oficina principal de Correos en Málaga, en la explanada de la Estación, ofrece una nueva propuesta cultural al acoger la decimoctava exposición del Círculo Filatélico y Numismático de Málaga, dedicada a la Semana Santa. Es la segunda ocasión en que esta entidad centra una muestra en una temática tan arraigada en la ciudad.

La exposición, titulada 'Semana Santa Histórica de Málaga. Sentimiento y Devoción', reúne una colección de imágenes históricas pertenecientes al socio José Suárez Onrubia y podrá visitarse en horario de oficina, de lunes a viernes, durante los próximos dos meses.

La muestra ofrece un recorrido cronológico por la Semana Santa malagueña entre 1870 y 1955 a través de una selección de fotografías originales. La imagen más antigua, de 1870, muestra el trono --en Málaga se denominan tronos-- de Jesús en la Puente del Cedrón.

Le siguen instantáneas de distintas cofradías entre 1900 y 1931, con representaciones de titulares, cultos relevantes como la primera guardia de la Legión al Cristo de la Buena Muerte y escenas procesionales anteriores a la destrucción de numerosas imágenes religiosas en mayo de 1931.

La exposición incluye también la creación, en 1921, de la Agrupación de Cofradías de la Semana Santa de Málaga, la primera de España, con fotografías de su fundador, Antonio Baena Gómez, sus primeros carteles y los sellos viñeta editados en 1925, uno de los cuales ha sido reproducido como sello personalizado mediante Tusello, el producto de Correos que permite convertir imágenes en sellos autoadhesivos con todos los signos identificativos oficiales.

Asimismo, se muestra una viñeta de 1935, único año de la década en que hubo procesiones. Tras la Guerra Civil, las cofradías se reorganizaron y la exposición incorpora imágenes, carteles y programas que ilustran este resurgir.

En la actualidad, Málaga cuenta con 43 hermandades y cofradías agrupadas en la Agrupación, reflejo de la gran devoción popular y del reconocimiento internacional que despierta su Semana Santa.

Correos continúa abriendo sus espacios a proyectos que permiten descubrir y apreciar el patrimonio cultural de las ciudades en las que está presente. La Semana Santa malagueña, tan ligada a la identidad local, encuentra aquí una oportunidad para acercar al público parte de su memoria histórica y de su evolución a lo largo del tiempo.

Junto a esta iniciativa, la oficina principal de Correos en Málaga ofrece a la ciudadanía todos sus servicios habituales: venta de embalajes y sellos, envíos de paquetería, trámites con la DGT, presentación de documentación mediante ORVE, seguros AXA, comercialización de lotería de Cruz Roja y ONCE y el pago de tributos a través de Correos Pay.