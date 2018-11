Imbroda (Cs) tacha al PSOE de "actor pasivo" y critica que "no haya impulsado el emprendimiento en Andalucía"

Publicado 14/11/2018 14:10:46 CET

MÁLAGA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista de Ciudadanos (Cs) por Málaga a las elecciones andaluzas, Javier Imbroda, ha criticado que el PSOE "es un actor pasivo" y "no cree en el emprendimiento, porque no lo ha impulsado en Andalucía". Asimismo, ha remarcado que el gobierno de Susana Díaz "asocia el emprendimiento a conceptos antiguos del siglo XX".

Imbroda ha defendido que "hay que construir una mentalidad emprendedora que sea vocacional", ya que ha resaltado que "solo el 36 por ciento de los jóvenes tienen vocación emprendedora".

Así, ha defendido la puesta en marcha de un plan estratégico de desarrollo del talento desde la educación y ha recordado que Ciudadanos ha tramitado la Ley de Emprendimiento en el Parlamento andaluz en esta legislatura.

"Hay que romper paredes para que la formación y el mercado laboral estén unidos en todos los sectores", ha expresado, defendiendo que las asociaciones empresariales "tienen que tener representación para elaborar e impartir herramientas de inmersión laboral para los jóvenes".

Imbroda ha explicado, además, que solo el 20 por ciento de las empresas que empiezan llega al tercer año de vida: "No hay cultura empresarial y hay que crearla". En este punto ha criticado que "el PSOE solo ha llevado a cabo acciones aisladas y los emprendedores no tienen ayudas específicas", añadiendo que estas llegan "a destiempo y no están bien orientadas".

"Los jóvenes no quieren ser meros actores de los proyectos empresariales, sino los protagonistas", ha defendido Imbroda, quien ha reiterado que el PSOE es "un mero actor pasivo que no fomenta el emprendimiento".