Impedirán acceso a parcela privada en Málaga por los problemas derivados de la concentración de caravanas

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MÁLAGA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga, a través del distrito Carretera de Cádiz y en coordinación con la Policía Local, va a proceder a la implementación de medidas para impedir el acceso rodado a la parcela privada ubicada en Camino de la Térmica donde existe una alta concentración de caravanas y autocaravanas que ocupan las zonas asfaltadas, así como de tiendas de campaña en los espacios de tierra y arbustos.

A petición de las asociaciones de vecinos de Sacaba y Parque Litoral, y en colaboración con la propiedad del suelo, se va a restringir el acceso rodado a esta parcela debido a los problemas de salubridad, gestión de residuos y de convivencia que afectan al entorno, ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.

La Policía Local ya ha informado a las personas instaladas en esta parcela de que "por labores de limpieza y salubridad deberán retirar los vehículos antes del 7 de julio, como paso previo a la instalación de elementos que impedirán el acceso rodado a la misma".

Esta medida se adopta después de que desde el Ayuntamiento se haya contactado con la propiedad para informarle de los citados problemas que se están registrando, como el vertido de aguas residuales en los canales de pluviales que desembocan en el mar, la acumulación de basura y enseres en los márgenes de los caminos de acceso, la detección de hogueras nocturnas que incrementan el riesgo de incendios y molestias por ruido.

Por último, respecto al suelo han recordado que el Ayuntamiento ha mostrado interés en adquirir esta parcela de Sacaba, que está calificada en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) como suelo urbanizable sectorizado para uso de áreas libres y equipamiento.