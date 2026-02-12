Impulso a microcredenciales en competencias transversales como modelo formativo para estudiantado de doctorado

El vicerrector de Doctorado y Posgrado, Salvador Pérez, en el acto de presentación de una iniciativa innovadora de aprendizaje - UMA

MÁLAGA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La UMA es la única universidad española que ha apostado por las microcredencias en competencias transversales como modelo formativo para su estudiantado de doctorado de forma gratuita.

Así lo ha afirmado este jueves el vicerrector de Doctorado y Posgrado, Salvador Pérez, en el acto de presentación de esta iniciativa innovadora de aprendizaje, que ha tenido lugar en el salón de actos del Link.

El encuentro ha reunido a los impulsores de las tres microcredenciales con las que la Universidad de Málaga cuenta, actualmente, en este sentido: 'Mejora de la Calidad de la Redacción Académica', 'Fortalecimiento de la Comunicación en Contextos Académicos y de Liderazgo' y 'Horizontes Profesionales Posdoctorales. Planifica tu carrera tras la tesis', representadas por los docentes Manuel Hueso, María Sánchez y Manuel Bernal, respectivamente.

De igual modo, también ha contado con la directora de la Escuela de Doctorado, Llanos Mora, quien ha afirmado que para la puesta en marcha de estas microcredenciales --que tienen certificación europea-- se ha consultado a los estudiantes sobre la idoneidad de la temática, apostando por un aprendizaje real, interdisciplinar, flexible y con un carácter muy práctico.

El emprendimiento y las nuevas tecnologías son también temas protagonistas en esta formación, que buscana presentar a los doctorados qué oportunidades tienen cuando finaliza su etapa universitaria.

ÉXITO EN EL EMPRENDIMIENTO DE BASE TECNOLÓGICA

La cita ha contado con un invitado de excepción, el referente en ciberseguridad, también honoris causa de la UMA, Bernardo Quintero, que ha impartido la conferencia 'Caso de éxito en el Emprendimiento de Base Tecnológica'.

El fundador de 'VirusTotal' y principal impulsor de la implantación de un centro de excelencia de ciberseguridad de Google en Málaga ha compartido con el público su formación --en principio autodidacta-- y su trayectoria profesional en el campo de la seguridad informática, desvelando claves para emprender una carrera exitosa, siempre desde la humildad que le caracteriza.

Ha animado a los jóvenes investigadores a contar y apostar por sus ideas, "que no valen para nada si no se ejecutan", así como a equivocarse por ellos mismos, ya que "sobre el camino se va aprendiendo". Las microcredenciales de formación transversal para el estudiante de doctorado de la UMA cuentan con el apoyo e impulso del Banco Santander.