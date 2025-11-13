Inaugurado en Málaga el campus y el curso académico 2025-2026 de la Universidad Europea de Andalucía

El alcalde de Málaga, Francisco De la Torre, en la inauguración del campus y del curso académico 2025-2026 de la Universidad Europea de Andalucía. - AYUNTAMIENTO

MÁLAGA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco De la Torre, ha participado este jueves en la inauguración del campus y del curso académico 2025-2026 de la Universidad Europea de Andalucía.

Durante el acto, en el que también han participado el secretario general de Universidades de la Junta de Andalucía, Ramón Herrera de las Heras, y la presidenta y CEO de la Universidad Europea, Otilia de la Fuente, se ha investido como rector de esta institución a Daniel Hormigo.

Esta entidad resultó adjudicataria en septiembre de 2021 de la concesión demanial de una parcela municipal ubicada en el distrito Teatinos.

La concesión prevé un canon a favor del Ayuntamiento de Málaga de 67,6 millones de euros por un periodo de 50 años. A su vez, la Universidad ofrece 400.000 euros anuales en concepto de becas que gestiona el Consistorio, a través del Área de Educación, para alumnos empadronados en Málaga que tengan buenos expedientes académicos y atendiendo a distintas situaciones socioeconómicas.

Por otro lado, este jueves tras producirse el tradicional corte de cinta por parte del alcalde, que daba por inauguradas las instalaciones, el acto académico ha comenzado con la entrega de atributos al nuevo rector, Daniel Hormigo, al que han acompañado en ese evento otros siete rectores, dos de ellos de instituciones malagueñas.

En su discurso de investidura el rector ha afirmado que "hoy no solo inauguramos una universidad, sino que damos vida a un proyecto moderno, conectado con la ciudad y centrado en sus estudiantes, verdadero motivo de nuestra existencia".

Ha apuntado, además, el "compromiso" de la institución con "la excelencia académica, la investigación, la tecnología y la innovación educativa, ámbitos en los que Málaga debe ser referente".

Por su parte, la presidenta y CEO de la Universidad Europea, Otilia de la Fuente ha querido agradecer el apoyo, tanto del alcalde como de la Junta, que ha permitido que la Universidad Europea de Andalucía "deje ser una promesa para convertirse en realidad". De la Fuente ha señalado que la Institución trae a Málaga "una docencia de vanguardia, investigación útil y conexión con la empresa y la ciudad".

La lección magistral 'El poder de la colaboración' ha sido impartida por Ezequiel Navarro, presidente de innova IRV. Tras ella, ha intervenido el secretario general del Universidades, Ramón Herrera de las Heras.

La clausura del evento ha corrido a cargo del alcalde, Francisco de la Torre, que ha asegurado que "el éxito de la universidad en Málaga es el éxito de Andalucía y de España".

Durante su intervención, De la Torre ha recordado "la Málaga de los 70, cuando no teníamos ninguna universidad, ni pública ni privada". "Éramos la ciudad más grande de Europa sin universidad", añadiendo que "en el 1972 ocurrió el milagro, un milagro impulsado desde Málaga por mucha gente, que están en mi recuerdo siempre, para que tuviéramos la universidad pública de Málaga".

Asimismo, ha valorado que "en poco más de un mes y medio se han abierto tres universidades privadas en Málaga". "Hemos sido hasta estos momentos en que se inauguraban estas universidades, la ciudad más grande de España sin universidad privada y quizás la más grande de Europa también sin universidad privada", ha dicho y ha valorado "el sumar esfuerzos".

A su juicio, es compatible "que tengamos una universidad pública que queremos que sea la mejor posible" y las privadas, "que habéis tenido que pagar un canon y ofrecer unas becas para conseguir estos suelos". "Esas becas demuestran esa vocación compartida de que sea una universidad abierta a todos, con vocación de ir creciendo", ha agregado.

Por último, ha señalado que "se ha tardado mucho en reconocer esa potencialidad y esa necesidad de Málaga, y hoy del ecosistema malagueño de emprendimiento y de innovación, que, digamos, se fertiliza con las universidades que están abriendo, no cabe duda". "Ese es el camino", ha agregado. Por último, ha felicitado a la Universidad Europea de Andalucía y ha deseado el mejor de los éxitos.

INSTALACIONES

Tras el evento los asistentes, más de 200, han podido visitar las instalaciones especialmente diseñadas para implementar "el modelo académico de aprendizaje experiencial que ha hecho de la Universidad Europea un referente en la Educación Superior en nuestro país".

El campus, diseñado por el arquitecto malagueño José Seguí, combina la tecnología y la sostenibilidad con instalaciones de vanguardia y laboratorios de última generación con entornos de simulación avanzados. En ellos, más de 550 estudiantes experimentan ya de manera inmersiva los desafíos y dinámicas de la que será su profesión.