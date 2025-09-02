Infoca da por estabilizado el incendio declarado este martes en Casares (Málaga)

CASARES (MÁLAGA), 2 (EUROPA PRESS)

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, el Plan Infoca, ha estabilizado el incendio declarado este martes en el término municipal de Casares (Málaga).

Según ha informado el Plan Infoca en su cuenta oficial de 'X' (antes Twitter), consultada por Europa Press, el fuego ha quedado estabilizado por los efectivos de extinción sobre las 20,33 horas, después de haber sido declarado alrededor de las 19,10 horas de esta jornada.

En estos momentos trabajan sobre el terreno cuatro grupos de bomberos forestales, tres agentes de medio ambiente y dos vehículos autobombas para conseguir controlar el fuego.