Declarado este martes un incendio en los alrededores de Casares (Málaga)

CASARES (MÁLAGA), 2 (EUROPA PRESS)

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, el Plan Infoca, ha declarado este martes un incendio en el término municipal de Casares (Málaga).

Según ha informado el Plan Infoca en su cuenta oficial de 'X' (antes Twitter), consultada por Europa Press, el fuego se ha declarado a las 19,10 horas de la tarde, ubicado en los alrededores de la localidad malagueña. Sin embargo, fuentes de este organismo han indicado a esta agencia que el incendio "no evoluciona hacia la zona de viviendas ni parece ser una amenaza".

Hasta la zona se ha desplazado un dispositivo para trabajar en su estabilización compuesto por dos helicópteros --uno semipesado y otro pesado--; tres grupos de bomberos forestales; dos brigadas de refuerzo contra incendios; dos técnicos de operaciones, un agente de medio ambiente y un vehículo autobomba.