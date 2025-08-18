El Infoca da por estabilizado el incendio en el paraje Monte Coronado de Málaga capital

MÁLAGA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, Plan Infoca, ha dado por estabilizado un fuego declarado en la tarde de este lunes en el paraje Monte Coronado de Málaga capital.

Así, según han informado desde el Plan Infoca en un mensaje en redes sociales, recogido por Europa Press, el incendio, que afecta a una zona de matorral, se ha estabilizado a las 19,15 horas, tras ser declarado a las 19,14 horas.

Hasta el lugar en un primer momento se han desplazado por parte del Infoca un helicóptero ligero y otro pesado, dos grupos bomberos forestales, dos brica, dos técnicos de operaciones, un agente de medio ambiente y dos autobombas.

De igual modo, se han desplzado hasta la zona afectada efectivos de bomberos del Parque Central (Martiricos) con una autobomba. Además de dotaciones de Policía Local.

Actualmente trabajan sobre el terrano un helicópeto ligero, tres grupos bomberos forestales, un técnicos de operaciones, un agente de medio ambiente y una autobomba.