El Infoca da por extinguido el incendio forestal declarado en un paraje de El Borge (Málaga)

Incendio forestal declarado en El Borge - INFOCA

MÁLAGA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, Plan Infoca, ha dado por extinguido el incendio forestal declarado este martes en el paraje de La Alquería, en el municipio malagueño de El Borge.

Según ha informado el Plan Infoca a través de sus redes sociales, en un mensaje recogido por Europa Press, el fuego ha quedado extinguido a las 19,25 horas, después de originarse en torno a las 13,00 horas.

Durante las labores de extinción han intervenido medios aéreos y terrestres. En concreto, se han desplegado un helicóptero ligero, un helicóptero pesado, dos aviones de carga en tierra y un total de 32 efectivos sobre el terreno.