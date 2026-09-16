Infoca moviliza 30 efectivos por un incendio declarado en Pizarra (Málaga)

Archivo - Helicóptero del Plan Infoca. - EMA INFOCA - Archivo

MÁLAGA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, Plan Infoca, trabaja contra un incendio declarado en la tarde de este miércoles en Pizarra (Málaga), donde ha movilizado inicialmente 30 efectivos y distintos medios terrestres y aéreos.

Según ha informado el Plan Infoca a Europa Press, el incendio ha sido declarado a las 15,30 horas cerca del paraje del Arroyo de las Cañas y permanece a esta hora activo.

En las labores de extinción participan un helicóptero semipesado, un vehículo autobomba, dos brigadas de refuerzo contra incendios forestales (Brica), un grupo de bomberos forestales, un técnico de operaciones y un agente de medio ambiente.