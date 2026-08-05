La Insostenible Big Band homenajea a Ellington, Gershwin, Porter, Armstrong y Astaire en El swing en Hollywood

La Insostenible Big Band En Una Imagen De Archivo - PROCULTURA/JUAN MIR

MÁLAGA 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Insostenible Big Band homenajea a compositores e intérpretes como Duke Ellington, George Gershwin, Cole Porter, Lester Young, John Williams, Ella Fitzgerald, Louis Armstrong y Fred Astaire en El swing en Hollywood, su nuevo proyecto.

El Teatro Echegaray será el escenario de este espectáculo que resaltará algunos de los mejores momentos musicales de la meca del cine los días 16 y 17 del próximo mes de octubre.

Las entradas para los dos conciertos de El swing en Hollywood salen a la venta a las 11.00 horas de este miércoles, 5 de agosto, por un precio único de 20 euros, han indicado en un comunicado.

Tras cumplir 21 años sobre los escenarios, y tras sucesivas presencias sobre las tablas de los teatros Cervantes y Echegaray, el auditorio Edgar Neville, el Castillo de Gibralfaro y otros muchos escenarios de la provincia de Málaga, así como en encuentros del prestigio del Festival Internacional de Jazz de Málaga, La Insostenible Big Band emprende una mirada al futuro con nuevos proyectos en el que destaca su recuerdo de la música sincopada preparada para el cine de Hollywood.

Con dos discos de estudio a sus espaldas, más de 100 componentes en su plantilla, cuna de algunos de los mejores jóvenes talentos del swing-jazz malagueño e impulsora de una Escuela de Jazz pionera en Andalucía como proyecto didáctico gratuito en este género por el que han pasado más de 500 estudiantes, la Insostenible Big Band se ha convertido en uno de los referentes del mundo del swing-jazz en la ciudad, además de por su calidad y solidez en el escenario, por su frescura y humor.

Sus últimos proyectos han estado dedicados a Duke Ellington & Shakespeare, Ella Fitzgerald & Buddy Rich, la adaptación para big band de West Side Story, el homenaje a Xavier Cugat con la cantante jienense Roko, la adaptación al swing y el jazz de clásicos del rock más contemporáneo y el homenaje a dos de las figuras más importantes de la música norteamericana, George Gershwin y Cole Porter.