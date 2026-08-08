Interrumpida la circulación de la C-2 del Cercanías de Málaga tras golpear un Media Distancia una catenaría desprendida

Archivo - Tren de Cercanías de Renfe en una parada en la provincia de Málaga. - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La línea C-2 del Cercanías de Málaga que comunica la capital de la Costa del Sol con Álora en el Valle del Guadalhorce se encuentra temporalmente interrumpida después de que un tren de Media Distancia entre Málaga y Sevilla haya golpeado una catenaría desprendida por una incidencia en obras programadas.

En este sentido ha informado Adif que precisa que ha sido el tren de Media Distancia 13921 que va de la estación María Zambrano a Sevilla Santa Justa autopropulsado diésel el que ha golpeado la catenaria y se encuentra detenido a la entrada de la localidad malagueña de Álora.

Adif precisa que la catenaria que ha golpeado el tren se encontraba desprendida por una incidencia en las obras programadas en la zona, y que a consecuencia de ello se encuentra interrumpida la circulación de la línea C-2 del Cercanías que discurre entre la capital malagueña y el área del Valle del Guadalhorce.

(EUROPA PRESS)