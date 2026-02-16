Una investigación de la Universidad de Málaga investiga la influencia de la IA en la autolliquidación tributaria

Una investigación desarrollada por el profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga Guillermo Sánchez ha analizado la influencia de la inteligencia artificial en la autoliquidación tributaria - UMA

Una investigación desarrollada por el profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga Guillermo Sánchez ha analizado la influencia de la inteligencia artificial en la autoliquidación tributaria, evidenciando que, este acto de colaboración y expresión de voluntad del contribuyente de cumplir con el sostenimiento de las cargas públicas, está siendo "progresivamente desvirtuado" a la consolidación del uso de la tecnología tanto por parte los ciudadanos como por la Administración.

"Esta delegación de la voluntad humana en la IA puede conducir, en un horizonte cercano, a la desaparición práctica de esa autoliquidación tal y como hoy se conoce, al quedar sustituida por procesos automáticos guiados por herramientas de inteligencia artificial. Esto supone una transformación profunda porque la autoliquidación ya no sería un acto de voluntad genuino, sino un resultado delegado en la tecnología", explica el investigador del área de Derecho Financiero y Tributario.

El experto de la UMA señala que ante un proceso que él considera irreversible, surge la necesidad urgente de reformas estructurales. Así, entre las principales soluciones destaca: regulación legal específica del uso de la IA en la Administración tributaria, ya que el ordenamiento actual es considerado claramente insuficiente para afrontar los desafíos tecnológicos y el uso de la inteligencia artificial en la Administración no puede estar sustentada en textos estratégicos de carácter no normativo; una definición más precisa de la actuación administrativa automatizada, específicamente, en el ámbito tributario; y la supervisión humana obligatoria y el rechazo de una "delegación completa" en la tecnología.

En suma, Sánchez plantea en este estudio la cuestión de cómo podría mantenerse un sistema basado en la voluntad del contribuyente, si esa voluntad se delega progresivamente en la inteligencia artificial.

Este trabajo, cuyos resultados han sido publicados en el número 515 de la Revista de Contabilidad y Tributación (CEF), ha sido reconocido como finalista del Premio Estudios Financieros 2025. Estos premios, convocados anualmente por el Centro de Estudios Financieros, constituyen uno de los reconocimientos más consolidados en el ámbito académico y profesional en España. Se celebran desde hace varias décadas, con una trayectoria que supera ya las treinta ediciones, poniendo en valor investigaciones que aportan avances relevantes en el análisis jurídico y económico.