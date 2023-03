Una investigación sobre la vegetación de los Montes de Málaga, primer premio de la Cátedra de Cambio Climático

MÁLAGA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una investigación relacionada con los cambios en la vegetación de los Montes de Málaga ha sido el ganador del primer premio 'Málaga Sostenible' de la Cátedra de Cambio Climático, cuya entrega ha tenido lugar este viernes en el edificio del Rectorado de la Universidad de Málaga.

La ganadora ha sido Yara Forero, quien ha percibido una dotación económica de 1.000 euros por su trabajo fin de máster titulado 'Cambios en la vegetación natural del parque natural Montes de Málaga y sus efectos en los servicios ecosistémicos'.

La investigación determina los cambios en el uso de suelo y calidad forestal que presta este parque natural tanto a la ciudad de Málaga como a su provincia, proponiendo, además, alternativas de gestión para mejorar los servicios ecosistémicos suministrados por el área natural.

La primera edición del premio 'Málaga Sostenible' ha reunido en el Rectorado al rector de la Universidad de Málaga, Jose Ángel Narváez; el director de la Cátedra de Cambio Climático, Enrique Salvo; el director de Relaciones Institucionales y RSC de Votorantim Cimentos, Tomás Azorín; el director general de Flacema, Manuel Parejo y el decano de la Facultad de Ciencias, Antonio Flores.

Todos ellos han destacado la importancia de fomentar este tipo de iniciativas, que contribuyen al intercambio de conocimientos entre la Universidad y el sector cementero andaluz. El rector ha alabado el trabajo de la Cátedra, "ya que supone una esperanza de que el futuro puede ir mejor".

MEJORES TRABAJOS

El premio tiene como objeto reconocer los mejores trabajos de Fin de Grado o Fin de Máster, realizados por los alumnos de la UMA, en los que se haya abordado algún tema relacionado con el cambio climático o la economía circular.

Debido a la elevada calidad de las investigaciones presentadas, el jurado también ha decidido otorgar dos accésits honoríficos a Sofía Rodríguez, que elaboró el trabajo fin de grado: 'Factores moduladores de la emisión de CO2 en los sedimentos emergidos de ecosistemas acuáticos continentales mediterráneos' y al trabajo fin de máster presentado por Adriana María Iglesias: 'Economía circular. Más allá de los beneficios en el sector textil'.

También se han otorgado menciones de honor a los trabajos presentados por Librada Ramírez, Christian Becerra, Eduardo Rodríguez e Irene María Romero.

En sus intervenciones, las alumnas premiadas han trasladado a las entidades organizadoras de esta iniciativa su agradecimiento por el apoyo a la realización de este tipo de investigaciones.

La ganadora, Yara Forero, ha asegurado que "lo que no se conoce no se valora, y lo que no se valora no se protege", por lo que estos estudios pueden contribuir a la lucha contra el efecto invernadero y, en palabras de José Ángel Narváez, "eso sólo se consigue con ciencia y conocimiento".

Por su parte, los representantes de la industria cementera, Manuel Parejo y Tomás Azorín, han manifestado la importancia que se otorga desde el sector a la organización de este tipo de iniciativas, que reafirman su compromiso "con un desarrollo industrial sostenible, la descarbonización y la contribución de la industria cementera con la transición hacia una economía más circular".