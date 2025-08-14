Archivo - Investigadores europeos presentan un innovador concepto de misión en las cuevas ocultas de la luna - UMA - Archivo

MÁLAGA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los túneles de lava en cuerpos planetarios cercanos a la Tierra son lugares prometedores para futuros campamentos base, ya que ofrecen protección natural contra la radiación y los impactos de meteoritos. Sin embargo, su exploración sigue siendo difícil debido a las duras condiciones y al acceso restringido.

Ahora, un consorcio europeo, que incluye al Laboratorio de Robótica Espacial de la Universidad de Málaga, ha diseñado un innovador concepto de misión de exploración robótica de túneles de lava.

Este concepto acaba de ser publicado en la revista 'Science Robotics'. Se trata de un equipo de tres robots heterogéneos que colaboran de forma autónoma para explorar y cartografiar de manera eficiente estos entornos extremos.

Este concepto de misión se basa en cuatro fases: cartografía cooperativa de los alrededores de la entrada al túnel de lava (fase 1); despliegue de un cubo sensorizado en la cueva para recopilar datos iniciales (fase 2); descenso en rappel de un rover explorador a través de la entrada (fase 3); y exploración y cartografía 3D detallada del interior (fase 4), ha indicado la UMA en un comunicado.

En una prueba de campo realizada en la isla volcánica de Lanzarote en febrero de 2023, se demostraron las capacidades tecnológicas del consorcio liderado por el Instituto Alemán de Inteligencia Artificial (DFKI), con la participación de la Universidad de Málaga y la empresa española GMV.

Los resultados no solo confirman la viabilidad técnica del concepto, sino que también demuestran el potencial de los sistemas robóticos colaborativos para su uso en futuras misiones a la Luna o Marte.

Por lo tanto, el estudio proporciona un valioso impulso para el desarrollo de soluciones robóticas autónomas en el contexto de la exploración planetaria.

LABORATORIO DE ROBÓTICA ESPACIAL DE LA UMA

El objetivo del Laboratorio de Robótica Espacial de la UMA es investigar y desarrollar nuevos métodos y técnicas que contribuyan a aumentar la autonomía en robótica espacial, abarcando escenarios tanto planetarios como orbitales.

En los últimos años ha mantenido una intensa colaboración con la Agencia Espacial Europea, desarrollando algoritmos para la planificación de caminos en vehículos (rovers) de exploración planetaria e incrementando su autonomía.

Además, el objetivo del laboratorio es formar a futuros ingenieros en el campo de la robótica espacial, capacitando a estudiantes de la Escuela de Ingenierías Industriales de la UMA para realizar prácticas y trabajos de fin de carrera en este campo.

La mayoría de sus proyectos se llevan a cabo en colaboración con instituciones de investigación nacionales e internacionales, mediante proyectos conjuntos o contratos de transferencia de tecnología con empresas y organismos de investigación.