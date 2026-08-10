Investigan el fallecimiento de un joven en una piscina en Málaga capital

Archivo - Imagen recurso de una piscina - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional mantienen abierta una investigación en relación con el fallecimiento de un joven en una piscina en El Palo, en Málaga capital, según han informado fuentes policiales a Europa Press.

El sistema Emergencias 112 Andalucía ha recibido un aviso sobre las 08,00 horas alertando de que un joven, de unos 21 años, estaba en un piscina en una vivienda en calle Almendros y no reaccionaba.

De inmediato se ha dado aviso a los efectivos de la Policía Local y los servicios sanitarios. La Policía Nacional mantiene abierta una investigación para esclarecer lo sucedido.

Cabe recordar, por otro lado, que este pasado domingo falleció un hombre de 58 años en una piscina en la localidad malagueña de Cómpeta, según informó el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

El Teléfono de Emergencias 112 atendió, a las 07,05 horas, un aviso de socorro por un hombre al que habían encontrado inconsciente y al que otras personas habían sacado del agua de la piscina de un cortijo, próximo al Camino de Corca.

Rápidamente se activó al Centro de Emergencias Sanitarias 061 y a la Guardia Civil. Una vez en el lugar, los sanitarios no han podido más que certificar el fallecimiento del hombre, de 58 años. Se desconocen las causas que han rodeado este suceso.