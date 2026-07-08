Investigan la muerte de un recién nacido en Málaga

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MÁLAGA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional mantiene abierta una investigación tras la muerte de un bebé recién nacido, cuya madre, al parecer, se puso de parto en su domicilio sin saber que estaba embarazada.

Los hechos tuvieron lugar en la mañana del pasado 5 de julio en una vivienda en Málaga capital, según ha adelantado diario 'Sur' y han confirmado a Europa Press fuentes cercanas al caso.

El sistema Emergencias 112 Andalucía fue alertado por los servicios sanitarios para solicitar acompañamiento policial debido a que una mujer, de 43 años, estaba dando a luz en el domicilio.

De inmediato se dio aviso a la Policía Nacional y se llevó a cabo el trasladado al Hospital Materno Infantil de Málaga, según han señalado las citadas fuentes.

Según el diario, los sanitarios atendieron a la madre, que continúa ingresada, y al bebé, aunque no pudieron hacer nada por salvar la vida del neonato. El rotativo apunta que la investigación se centra, por el momento, en recabar los testimonios e informes médicos para aclarar si pudiera tratarse de un embarazo críptico.