Investigan a un profesor en Málaga capital por presunta agresión sexual a una alumna menor

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MÁLAGA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un profesor de un instituto de Málaga capital está siendo investigado por presunta agresión sexual a una alumna menor y ha sido suspendido en funciones de manera cautelar.

El hombre de 45 años, según han confirmado a Europa Press fuentes policiales, fue detenido por la Policía Nacional a principios de este mes de junio y la investigación sigue abierta.

Los hechos señalado por la menor en la denuncia habrían tenido lugar en el instituto, al parecer, cuando se quedaban a solas, según ha adelantado diario 'Sur', que señala que el profesor fue detenido y puesto a disposición judicial, quedando en libertad provisional.

A principios de junio se tomó declaración tanto a la menor como al profesor investigado, en el marco de las actuaciones judiciales en curso.

Así, según fuentes de la Consejería a Europa Press, a la espera de la resolución que pueda determinarse tras el procedimiento judicial, la Dirección General de Recursos Humanos acordó como medida cautelar la suspensión de funciones del docente, que fue notificada el 3 de junio.