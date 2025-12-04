Investigan un tiroteo con un hombre herido en Marbella (Málaga)

Archivo - Coche de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MÁLAGA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha abierto una investigación en torno a un tiroteo este pasado miércoles por la noche en la ciudad malagueña de Marbella en la que un hombre joven ha resultado herido por disparos de arma de fuego.

Así lo han confirmado fuentes del cuerpo, que han señalado que se ha abierto una investigación en torno a los hechos, a la vez que han señalado que no se teme por la vida de la víctima.

El sistema Emergencias 112 recibió un aviso en torno a las 22.00 horas de este pasado miércoles que alertaba de un varón herido por arma de fuego en la avenida de Cervantes del núcleo de Nueva Andalucía, en Marbella.

El 112 dio aviso para su movilización a sanitarios, Guardia Civil, Policía Nacional y Policía Local. Este último cuerpo confirmó que el joven, de 26 años, presentaba una herida de arma de fuego en una pierna, por lo que los sanitarios lo trasladaron hasta el Hospital Costa del Sol. La Policía Nacional confirmó que no se teme por su vida.