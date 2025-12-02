Investigan un tiroteo en Marbella (Málaga)

Archivo - Imagen de recurso de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MÁLAGA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de Málaga ha abierto una investigación tras un incidente con arma de fuego este martes en la ciudad malagueña de Marbella.

En concreto, los hechos han tenido lugar sobre el mediodía en la calle Alfredo Palma, en el citado municipio malagueño. Fuentes policiales han confirmado que no hay heridos.

Así, la Policía Nacional mantiene abierta una investigación para tratar de esclarecer lo sucedido y por el momento no hay detenidos, según han precisado.