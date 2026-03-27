Invierno Joven concluye tras una docena de diferentes actividades de ocio con un millar de participantes

Participantes del programa Invierno Joven, que promueve la Delegación de Juventud de la Diputación de Málaga - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El programa Invierno Joven, que promueve la Delegación de Juventud de la Diputación de Málaga, concluye este fin de semana con una ruta de barranquismo después de la realización de 12 actividades de ocio y aventura repartidas en 36 sesiones en las que han participado un millar de jóvenes de la provincia.

Las visitas a Sierra Nevada han vuelto a ser la actividad estrella, junto a las rutas barranquismo. Y también han sido muy demandadas las rutas de bicicleta de montaña por la Sierra de las Nieves, una de las novedades de este año junto a los torneos de FIFA y las visitas al Laberintus Park y a OXO Museo del Videojuego, ha indicado la Diputación en un comunicado.

Otras actividades han sido los ascensos a La Maroma y al pico Torrecilla, las citas de vías ferratas o de espeleología, la ruta por el Caminito del Rey, la tirolina en Alhaurín de la Torre o los campeonatos de 'karting'.

La web de Juventud, encargada de informar y recoger las solicitudes de los jóvenes durante estas semanas, ha registrado más de 4.000 peticiones para participar en las diferentes actividades. Los canales de comunicación de la delegación, a través de sus redes sociales, también han tenido una actividad destacada con un alcance de más de 250.000 reproducciones tanto de sus vídeos como de sus imágenes.

El diputado de Educación y Juventud, José Santaolalla, ha explicado que este año, pese a la complejidad de completar estas actividades al aire libre con la duda constante de la climatología, el programa ha tenido una gran acogida.

Asimismo, ha recordado que el principal objetivo es ofrecer a los jóvenes de la provincia de Málaga de entre 18 y 35 años, con especial preferencia a los pertenecientes a municipios menores de 20.000 habitantes, actividades de ocio y aventura de manera gratuita en contacto con la naturaleza durante los meses de invierno.