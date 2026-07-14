Iryo amplía la oferta entre Madrid y Málaga con 28 frecuencias semanales más hasta el 31 de agosto

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MÁLAGA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Iryo ha anunciado este martes un incremento de su oferta comercial entre Madrid y Málaga desde el 17 de julio con motivo de la temporada de verano.

La nueva programación, que se mantendrá hasta el 31 de agosto, eleva su oferta hasta un máximo de 14 frecuencias diarias los lunes, jueves, viernes y domingos frente al máximo de diez frecuencias diarias que se ofrecía hasta el momento, según han indicado en un comunicado.

Así, han detallado que, como parte de este refuerzo, Iryo amplía su oferta con cuatro nuevas circulaciones diarias, disponibles todos los días de la semana.

En concreto, incorpora dos nuevas salidas de Madrid con destino Málaga, a las 09,50 y 16,18 horas, y dos nuevas salidas de Málaga hacia Madrid, a las 13,50 y 19,53 horas. Este incremento supone 28 nuevas circulaciones semanales y 12.908 plazas adicionales cada semana.

Por su parte, la recuperación de la circulación por doble vía entre Antequera y Los Prados anunciada por Adif, permitirá reducir los tiempos de viaje pasando de las 2 horas y 59 minutos establecidas desde el pasado 30 de abril, a 2 horas y 49 minutos a partir del 17 de julio.

Han detallado que, con este incremento de frecuencias y la mejora de los tiempos de viaje, Iryo "continúa reforzando la conectividad entre Madrid y Málaga durante los meses de mayor demanda, ofreciendo a los viajeros más opciones y un servicio más competitivo para sus desplazamientos estivales".