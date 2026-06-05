Ismael Serrano y el Kanka abren con llenos un Terral que trae a Nacho Vegas y Auserón

El Kanka dejó su huella y su firma en el Cervantes en la presentación de sus seis fechas en Terral. - TEATRO CERVANTES

MÁLAGA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los cantantes Ismael Serrano y El Kanka han conseguido vender todas sus entradas para la edición 2026 de 'Terral'. El concierto del cantautor vallecano inaugura este sábado el festival de verano del Teatro Cervantes con todo el aforo lleno, mientras que el músico malagueño ya ha agotado las últimas tres de sus seis fechas y solo quedan "unas decenas de entradas" para sus recitales del lunes 8, martes 9 y miércoles 10.

Terral 2026 trae también a la ciudad a Santiago Auserón, el espectáculo 'Jerez, tierra de flamenco', Chano Domínguez con Antonio Reyes, Nacho Vegas, Rocío Márquez, Kiko Veneno y The Pains of Being Pure at Heart, quienes cerrarán el domingo 28 de junio un "selecto encuentro musical" en el que colabora de nuevo la Fundación "la Caixa", según han informado desde el Teatro Cervantes en un comunicado.

El primero en pisar las tablas del Cervantes será uno de los "trovadores más carismáticos y con un mensaje más afilado". Ismael Serrano, que regresa a Málaga este sábado con 'Guitarra y Voz', un concierto en formato acústico y lleno de poesía en el que invita al público a disfrutar del privilegio de escuchar un repaso de sus últimos temas y de sus éxitos de siempre. Las entrada van de los 12 a los 36 euros.

A Ismael Serrano le seguirá El Kanka y su récord de seis conciertos en una semana, actuaciones que ha enriquecido con teloneros escogidos en un concurso público. Estará precedido por Yolan Postigo --lunes 8--, Chanwei --martes 9--, Gema Castro --miércoles 10--, Sheila Paz --viernes 12--, Digo Lo Bien --sábado 13-- y Ángela González --domingo 14--.

Al Kanka le acompañarán a su "repaso" por el recién editado 'La Calma', Pedro Campos con el bajo, José Benítez a la batería , Álvaro Ruiz con guitarras y coros, Juan Rubio con la percusión y los coros y Carlos Manzanares con metales, el acordeón, los teclados y los coros. El precio de las entradas para sus conciertos van de los 12 a los 36 euros.

El malagueño fusiona en sus diez nuevos temas folclore latinoamericano con música de raíz española, y escribe para ellos "unas letras en las que lo cotidiano se convierte en canción, y que rebosan humor, ironía y poesía". En palabras del propio artista, el primer avance, 'La calma', es como una reivindicación en forma de deseo, una canción que porta el mensaje de "ojalá un mundo distinto".

En su nuevo proyecto, 'La Academia Nocturna', Santiago Auserón reelabora en directo algunas de las mejores canciones de su trayectoria y estrena otras "acompañado por un grupo de músicos de altura". El rhythm & blues, el jazz, el rock y el soul se funden en 'La Academia Nocturna' con los sones caribeños y con la tradición lírica española más brillante. Auserón se subirá a las tablas del Cervantes el domingo 21 de junio y el precio de sus entradas va de los 12 a los 36 euros.

La tercera apuesta de Terral 26 es el estreno absoluto del espectáculo 'Jerez, tierra de flamenco'. Felipa del Moreno, Enrique 'el Zambo', Jesús Méndez, Tomás Rubichi, Rafael 'el Zambo' y Pedro Montoya 'Chanquita' al cante; Curro Carrasco Soto y Pepe del Morao al toque; Fernando Jiménez al baile, y Cantarote y Manuel Salado a las palmas componen el elenco de este proyecto.

Se trata de "un viaje a través de la emoción que transporta al escenario del teatro municipal malagueño el espíritu y el arte de Jerez, tierra de flamenco por antonomasia". El concierto será el lunes 22 de junio y las entradas se pueden adquirir desde los diez hasta los 27 euros.

La mirada a la música flamenca de Cádiz continuará el martes 23 con la alianza entre el pianista gaditano Chano Domínguez y el cantaor de Chiclana de la Frontera Antonio Reyes. Las entradas para su espectáculo, al igual que las anteriores, van de los diez a los 27 euros.

El dúo ofrece un repertorio ecléctico que respeta la esencia de los palos flamencos gaditanos, enriquecido por los arreglos jazzísticos de Chano y la versatilidad vocal de Antonio.

Nacho Vegas presentará 'Vidas Semipreciosas', su nuevo álbum, el miércoles 24 de junio. En su nueva gira, el asturiano recorre España y América Latina con los nuevos temas de su disco y algunos de los más emblemáticos de distintas etapas de su cancionero.

Le acompañarán Manu Molina acompañará a la batería, el guitarrista Joseba Irazoki, el bajista Hans Laguna y el pianista Ferran Resines, y se suma a la formación Miren Narbaiza a la guitarra y los coros. El precio de las entradas es de once a 32 euros.

El flamenco más avanzado recupera el protagonismo en Terral con el regreso de Rocío Márquez a Málaga el jueves 25 junio. La cantaora onubense estará acompañada en 'Himno Vertical' por el guitarrista Pedro Rojas Ogáyar, también compositor junto a ella de un espectáculo que está conducido por las letras de la propia Márquez con la colaboración de Carmen Camacho y la dirección de escena de Fran Torres. Ya se pueden adquirir las entradas desde los diez hasta 27 euros.

Kiko Veneno, vuelve a la carretera en este año 2026. Disco nuevo, gira nueva, nuevo proyecto y nuevas sorpresas que podrán verse en el Teatro Cervantes el viernes 26 de junio. El precio de las entradas para su concierto va de los 15 a los 45 euros.

The Pains of Being Pure at Heart han vuelto a la carretera tras agotar las entradas de su anterior gira, en la que conmemoraban el 15º aniversario de su emblemático debut. Este nuevo recorrido, hace parada en Málaga el 28 de junio con entradas aún a la venta que se pueden adquirir por 27 euros.

Con una formación en la que permanecen tres de los cuatro integrantes originales, Kip Berman --voz/guitarra--, Peggy Wang --teclados/voz-- y Alex Naidus --bajo--, y que completan el guitarrista Christoph Hochheim y el batería Brian Alvarez.

La cita de cierre de Terral 2026 será así una inmersión en ese sonido que en los primeros años del siglo XXI reverdecía el noise, el 'shoegaze' y el pop agreste de los 80 y 90, con bandas como The Jesus And Mary Chain, My Bloody Valentine, The Pastels, Teenage Fanclub o The Field Mice como faros.