Israel Galván y José Carlos García unen baile y cocina en el ciclo 'Otras miradas' del Museo Carmen Thyssen de Málaga

El cocinero José Carlos García - MUSEO CARMEN THYSSEN DE MÁLAGA

MÁLAGA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Museo Carmen Thyssen Málaga ofrece en esta primavera dos entregas más de 'Otras miradas': el ciclo en formato de entrevista en el que la institución recibe a artistas y agentes culturales de diversas disciplinas para entablar un diálogo entre el costumbrismo presente en las obras de la Colección y las miradas contemporáneas que revisan la idea de tradición.

A través de 'Otras miradas', la directora artística del Museo, Lourdes Moreno, establece una conversación con personalidades de diferentes especialidades artísticas y creativas, ofreciendo "una visión alternativa y poco desconocida de estos perfiles artísticos". Anteriormente, han pasado por el ciclo el cantante Rodrigo Cuevas o la coreógrafa Rocío Molina.

En esta primavera, el Museo vinculará el baile y la cocina con la Colección del Museo a través de las visiones de Israel Galván y José Carlos García. El miércoles 22 de abril será el turno del bailaor sevillano que, a partir de la tradición, se halla en "continua renovación y revisión conceptual del flamenco tradicional".

Por su parte, el miércoles 13 de mayo, el Museo contará con "la novedosa visión" de una figura del arte de la cocina, el malagueño José Carlos García, que desde el paladar y su creación culinaria con el producto local revisará la Colección del Museo.

Ambas citas darán comienzo en el Patio del Museo a las 20,30 horas de la noche y el acceso es gratuito previa inscripción online en la web del Museo Carmen Thyssen Málaga. El aforo es limitado.