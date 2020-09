IU Andalucía pide a Junta "abandonar la propaganda" y centrarse en "solucionar problemas" del sistema sanitario andaluz

MÁLAGA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de la Dirección Colegiada de IU Andalucía, Ernesto Alba, ha pedido este martes al presidente de la Junta, Juanma Moreno, "abandonar la propaganda" y destinar todos los recursos disponibles a la sanidad pública para combatir el COVID-19.

"El Gobierno de la Junta debe de abandonar la propaganda política y centrarse en los problemas que realmente estamos teniendo los andaluces con el sistema sanitario andaluz y las consecuencias que la crisis sanitaria está teniendo y a la que el Gobierno no esta poniendo ningún tipo de medidas encima de la mesa", ha apostillado.

Alba, en rueda de prensa en Málaga, ha vuelto a criticar la situación sanitaria en la Comunidad, insistiendo en que "todas las semanas hacemos hincapié en esta cuestión que nos tiene muy preocupados".

"La situación en Andalucía viene cada semana proclamándose con nuevos contagios, cosa que preocupa a todos", ya que "nos estamos encontrando nuevas hospitalizaciones, más ingresos o aumentos en las UCI, más fallecidos y sobre todo vemos deficiencias en el sistema público sanitario andaluz".

En este sentido, ha asegurado que esas "deficiencias" deben "corregirse" pero el presidente de la Junta, "a día de hoy, no sabemos en qué esta pensando pero sigue sin poner ningún tipo de medidas encima de la mesa".

"Mientras que la preocupación de los andaluces es las consecuencias del virus y la falta de planificación y de recursos dentro del sistema público sanitario", ha dicho Alba, lo que "sí tiene claro Moreno es que la solución no es otra que no invertir en nuevos médicos, en nuevos rastreadores, no invertir en nuevos PCR... se dedica a seguir inaugurando estatuas", ha lamentado.

A juicio de IU, "mientras todo el mundo está preocupado por el sistema público sanitario, a lo que se dedica --Moreno-- es a inaugurar estatuas, la ultima en Jaén, y mientras tanto hay colapso en centros de salud, personal insuficiente, falta de rastreadores...", ha enumerado. Así, ha vuelto a recordar que "a día de hoy Andalucía sigue siendo la Comunidad que menos PCR hace por habitante".

Alba ha advertido de que "nos enfrentamos a la segunda ola de contagios y el Gobierno andaluz sigue sin hacer los deberes en este sentido", añadiendo que "ya va tarde la Junta y Moreno en este sentido". "Nada más hay que ver las colas en los centros de Atención Primaria", criticando, asimismo, que Moreno, "ha dado por perdida la batalla de la Atención Primaria".

Al respecto, ha apuntado que "cuando Moreno anunciaba en estos días un plan para fortalecer nuevas camas o un aumento de camas en los hospitales, lo que nos está diciendo es que ha dado por perdida esa batalla de la Atención Primaria, donde estamos viendo grandes colas para poder acceder al primer escalón del sistema público sanitario, para centrarse en otros menesteres"