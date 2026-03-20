IU y Por Andalucía recriminan a la Junta la saturación "insostenible" del IES Las Viñas de Manilva (Málaga)

El diputado en el Congreso, Toni Valero, y el candidato de Por Andalucía, Ernesto Alba,reunidos con el AMPA del IES Las Viñas de Manilva (Málaga). - IU-POR ANDALUCÍA

MÁLAGA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de IU Andalucía y diputado en el Congreso, Toni Valero, y el candidato de Por Andalucía, Ernesto Alba, han anunciado este viernes el registro de diversas preguntas y una Proposición No de Ley para denunciar la "insostenible" saturación del IES Las Viñas de Manilva (Málaga), que duplica su capacidad actual. Tras mantener una reunión con el AMPA del instituto, ambos han coincidido en la "urgencia" de que la Junta de Andalucía cumpla sus compromisos de inversión y garantice "una infraestructura digna que dé respuesta al crecimiento demográfico de Manilva y Casares", así como que la Alta Inspección Educativa evalúe las condiciones del centro.

Según han informado ambas formaciones en una nota, la ocupación de este instituto estaba previsto para 700 alumnos y, sin embargo, ya tiene 1.400 alumnos, más de 100 docentes, el doble de su capacidad, lo que ha supuesto que espacios comunes, como laboratorios o cafeterías, "los hayan tenido que emplear en aulas para impartir clases a estos alumnos", ha manifestado Valero.

Asimismo, ha subrayado que "eso también ha supuesto que se hayan tenido que poner clases prefabricadas, que como siempre vienen para un tiempo y al final se ha quedado de manera permanente". A su juicio, eso está supuesto también "una falta de mantenimiento, inundaciones, goteras", debido a que "se está poniendo en riesgo la propia seguridad del alumnado y de los propios docentes".

Es por esto que, "la comunidad educativa, con el AMPA a la cabeza, está reivindicando un nuevo instituto para Manilva, que también acoge alumnos de Casares", ha expuesto Valero.

El diputado ha señalado que ese nuevo instituto fue "un compromiso de la propia Junta de Andalucía". Un compromiso que, ha lamentado, no ha cumplido "por más requerimientos que esta comunidad educativa está haciendo a la Delegación, que le dan la callada por respuesta, el silencio por respuesta".

En este sentido, Valerto ha afeado al Gobierno andaluz de que "esto no es casual", sino que forma parte de un plan de Moreno "para deteriorar la educación pública y favorecer la escuela privada y escuela concertada". Por ello, ha sostenido que su formación política va a apoyar a la comunidad educativa "hasta el final" con el fin de "revertir los recortes, reforzar la inversión pública y para que Manilva y Casares tengan el instituto público que merecen".

"Ese instituto va a llegar a Manilva y va a llegar a Casares porque la comunidad educativa de Casares y Manilva así lo quiere y así lo merece", ha concluido.

Por todo esto, Valero ha registrado una batería de preguntas a la Mesa del Congreso sobre el conocimiento de la saturación y el deterioro del IES Las Viñas en Manilva, si prevé recabar información o actuar mediante la Alta Inspección Educativa para evaluar si las condiciones Por Andalucía linktr.ee/porandalucia del centro garantizan el derecho a la educación y la seguridad, y si considera que la sobreocupación puede comprometer la calidad educativa.

También pregunta si el Gobierno dispone de datos sobre los fondos estatales o europeos destinados a infraestructuras educativas en Andalucía y su grado de ejecución, y si solicitará a la Junta de Andalucía información sobre la planificación y realización de inversiones para ampliar o mejorar centros en municipios con fuerte crecimiento demográfico como Manilva.

En el ámbito andaluz, el candidato a las próximas elecciones andaluzas de Por Andalucía por la provincia de Málaga, Ernesto Alba, ha anunciado que desde el grupo parlamentario han registrado una batería de preguntas tanto a la Mesa del Parlamento como a la Presidencia solicitando información sobre el estado en el que se encuentra la construcción del futuro instituto de Manilva y qué dotación presupuestaria se prevé destinar para ello.

Asimismo, también ha anunciado la presentación de una Proposición No de Ley a la Comisión de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en el mismo sentido. Además, Alba ha reprochado que "Moreno ha venido a debilitar lo público", afirmando que el presidente autonómico "está vendiendo a Andalucía".

A su juicio, desde la llegada de Moreno al Gobierno se han cerrado más de mil líneas educativas públicas en Andalucía, "mientras que se ha mantenido intacto el número de conciertos educativos privados".

Bajo este contexto, Ernesto Alba ha tachado de "escandaloso" el caso del municipio de Manilva y el conjunto de la costa occidental malagueña, "donde más crecimiento de población hay en los últimos años y por ello existe una demanda mayor de recursos públicos educativos".

"El alumnado de los núcleos de Manilva, San Luis de Sabinillas o Cazares continúa con un único instituto de educación secundaria, el instituto Las Viñas de Manilva, que desde hace años soporta una presión educativa creciente derivada del aumento del alumnado. Esta situación ha generado preocupación en la comunidad educativa, que desde hace tiempo viene denunciando la situación de las instalaciones y la falta de infraestructuras", ha criticado el candidato de Por Andalucía.

Asimismo, ha manifestado que "mientras la comunidad exige un segundo instituto, la Junta de Andalucía mira para otro lado sin atender tales demandas". Por eso, ha defendido que desde Por Andalucía se va a presentar en el Parlamento andaluz una Proposición No de Ley que, primero, "insta a la Junta a impulsar la tramitación administrativa necesaria para la construcción de ese segundo instituto en Manilva", y, en segundo lugar, "que incluya ese segundo instituto dentro de la planificación de infraestructuras educativas de la Junta de Andalucía".

Y, en tercer lugar, "que se inste al Consejo de Gobierno de la Junta a dotar presupuestariamente y a que proceda la licitación del proyecto y de las obras del nuevo centro educativo en el menor plazo posible de tiempo", ha explicado.

"Moreno Bonilla debe atender lo público y garantizar una educación pública en igualdad de oportunidades para todas las andaluzas y para todos los andaluces", ha zanjado.

Por su parte, la presidenta del AMPA, Ana Domínguez, ha manifestado que "nos hemos reunido con Izquierda Unida y con el apoyo de ellos vamos a exigir el mantenimiento del instituto que tenemos, del Instituto Las Viñas, y la construcción de un nuevo instituto".

Domínguez ha incidido en que "llevamos años detrás de este tema, lo que queremos es que nos escuchen porque el instituto se encuentra masificado, estaba construido para unos 700 alumnos y a día de hoy hay 1.340 alumnos más o menos".

"Lo que queremos es apoyo de todas las instituciones para construir un instituto lo antes posible, ya que son los alumnos y Por Andalucía linktr.ee/porandalucia los mismos profesores quienes están perjudicados y los que se van a beneficiar de este instituto nuevo que es lo que queremos que se construya", ha concluido.