IU-A celebra la subida del SMI y destaca que contribuye a mitigar las brechas "de género, generacional y territorial"

El coordinador regional de IU en Andalucía y diputado en el Congreso de Sumar, Toni Valero, en rueda de prensa en Málaga. - IU

MÁLAGA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El coordinador regional de Izquierda Unida Andalucía (IU-A), Toni Valero, ha celebrado la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que el Gobierno de España ha suscrito este lunes con los sindicatos, y ha destacado que contribuye "a mitigar las brechas de género, generacional y territorial".

En este sentido se ha pronunciado Valero este lunes en Málaga, que ha señalado que el SMI se establece ahora en 1.221 en 14 pagas y que la medida va a afectar al 9% de los trabajadores, más de 1.600.000 trabajadores en España, cerca de 380.000 en Andalucía.

"Estamos hablando de una subida del salario mínimo que afecta fundamentalmente a las mujeres, a los jóvenes, a los trabajadores y trabajadoras de la hostelería, del comercio y de la agricultura", ha expuesto Valero, que ha añadido: "Por tanto, estamos hablando de una medida que contribuye a mitigar esa brecha de género, esa brecha generacional y esa brecha territorial".

El líder de IU en Andalucía y diputado en el Congreso por Sumar también ha sostenido que proteger a los trabajadores es bueno para la economía "porque el crecimiento de nuestro país tiene en su base la reforma laboral y la subida del SMI. Una subida que protege la renta, que dinamiza el consumo y que, por tanto, dinamiza la economía".

Por otro lado, el líder de izquierdas ha criticado a PP y Vox, partidos que, ha dicho, "siguen la hoja de ruta de la gran patronal. Son la correa de transmisión de la gran patronal y se oponen a esta subida del SMI".

"PP y Vox son dos partidos anti-obreros porque votan en contra de todo lo que el gobierno de coalición propone para mejorar la vida de los trabajadores y las trabajadoras", ha concluido.