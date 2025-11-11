IU destaca "lucha incansable" de la familia de García Caparrós para que se desclasfique documentación sobre su muerte

El coordinador autonómico de IU-A y diputado en el Congreso, Toni Valero, y la cooordinadora de IU Málaga, Toni Morillas, junto a las hermanas García Caparrós en un acto de homenaje a su hermano en el lugar de su asesinato el 4 de diciembre de 1977. - IU

MÁLAGA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El coordinador autonómico de Izquierda Unida Andalucía y diputado en el Congreso, Toni Valero, ha puesto en valor la "lucha incansable" de las hermanas Paqui, Puri y Loli García Caparrós que ha conseguido que este martes la Mesa de la Cámara Baja apruebe la solicitud para "desclasificar sin tachones" la información referente al asesinato de su joven hermano, Manuel José García Caparrós, asesinado durante una movilización pro autonomía andaluza el 4 de diciembre de 1977 cuando tenía 18 años.

"Por fin la Mesa del Congreso aprueba la solicitud de las hermanas Caparrós y facilitará la documentación sobre el asesinato de Manuel José García Caparrós sin tachones. Hasta el Partido Popular ha tenido que rectificar y votar ahora a favor. Esto es gracias a la incansable lucha encabezada por Paqui, Puri y Loli", ha asegurado Valero.

El diputado ha incidido en que la "larga lucha de las hermanas Caparrós es por la verdad, la justicia y la reparación que merece su hermano, hijo predilecto de Andalucía. Es por tanto también la lucha del pueblo andaluz".

Y ha añadido que desde Izquierda Unida "siempre nos comprometimos con la verdad y por eso en todas las legislaturas nuestros diputados y diputadas han llevado iniciativas para desclasificar la documentación y para reconocer y homenajear a Caparrós. No en vano, conseguimos que en esta legislatura por vez primera el Congreso homenajeara a Manuel José".

Valero ha resaltado que "durante décadas las hermanas Caparrós han recordado a su hermano en la esquina de calle Alemania, donde lo mataron. Una esquina en la que en diciembre siempre aprieta el viento frío que llega del puerto y a la que siempre acudía Antonio Romero y siguen acudiendo compañeros y compañeras de Málaga".

"Porque siempre hemos tenido claro que las hermanas Caparrós no se podían sentir solas. Han sido muchos años en los que llamaron a todas las puertas y en los que padecieron silencio y portazo institucional", ha agregado.

Para el coordinador de IU Andalucía este 11 de noviembre "se empieza a arrojar luz sobre la muerte de García Caparrós", y ha añadido que gracias al joven Manuel José "y a tantos otros trabajadores y trabajadoras conquistamos las libertades". "Y hoy, gracias a la lucha de Paqui, Loli y Puri, toda Andalucía avanza en verdad, justicia y reparación con las víctimas del franquismo. Por eso, desde IU siempre agradeceremos a Paqui, Puri y Loli su lucha incansable", ha concluido.

La Mesa del Congreso ha dado luz verde este martes por unanimidad a que las hermanas de Manuel García Caparrós puedan consultar íntegramente los documentos relativos a su asesinato que obran en poder de la Cámara, pero estos continuarán teniendo el carácter de secretos y, por tanto, no podrán divulgarlos.

Según ha avanzado la vicepresidenta tercera del Congreso y diputada de Sumar, Esther Gil de Reboleño, las tres hermanas de García Caparrós podrán acudir a la Cámara el próximo 18 de noviembre para ver el grueso del expediente de la Comisión de Encuesta sobre los sucesos de Málaga y La Laguna (Tenerife), la investigación que abrió la Cámara en 1977.