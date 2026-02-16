IU-A exige a Moreno "coherencia, financiación y que acepte la quita de deuda para la reconstrucción"

El coordinador de IU-A y diputado en el Congreso, Toni Valero; la coordinadora provincial de IU y edil en la capital, Toni Morillas; y el candidato de Por Andalucía por e Málaga a las autonómicas, Ernesto Alba, en el Foro Municipalista de IU Málaga. - IU

MÁLAGA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de IU Andalucía y diputado en el Congreso, Toni Valero, ha exigido al presidente de la Junta, Juanma Moreno, "coherencia, financiación y que acepte la quita de la deuda para la reconstrucción" de la comunidad autónoma tras los daños de las borrascas.

En este sentido se ha pronunciado este lunes durante la celebración del Foro Municipalista de IU Málaga que ha congregado a decenas de cargos públicos de la organización de izquierdas, y donde ha dicho que "los Ayuntamientos de IU están siempre en primera línea".

"Celebramos un Foro Municipalista en un contexto en el que la borrasca, la catástrofe que se ha ocurrido en Andalucía, vuelve a demostrar que la Junta tiene abandonadas las infraestructuras que son de su competencia, y que cuando vienen mal dadas son los alcaldes y alcaldesas los que están en primera línea, al pie del cañón, para responder ante los ciudadanos y las ciudadanas", ha asegurado.

Valero ha señalado que "son unos Ayuntamientos que no tienen competencias, que no tienen recursos y, por lo tanto, que exigen lo evidente, lo que es de sentido común: respeto, coordinación y financiación".

El coordinador regional de IU, ha señalado que "en Andalucía la coherencia tiene una cifra, son 941 millones de euros. Moreno Bonilla ha pedido el 2% del Fondo de Contingencia para la reconstrucción. Nos parece bien, y el Gobierno de coalición ya ha dado un primer paso con la declaración de zona catastrófica de las zonas afectadas. Pero ahora Moreno tiene que destinar un 2% de esos fondos presupuestados no financieros, que suponen 941 millones de euros, y, por supuesto, también tiene que prorrogar esos programas municipales que ahora mismo pueden no poder justificarse a tiempo por los daños que ha causado esta borrasca".

"Andalucía necesita, hoy más que nunca, una quita de deuda y que se aprueben unos Presupuestos Generales para la reconstrucción. Por eso pedimos a Moreno Bonilla, pedimos PP, que por una vez deje de anteponer sus intereses partidistas. Y que rectifique y acepte la quita de deuda para Andalucía que tanta falta le hace en este contexto de reconstrucción y que, por supuesto, apoye los Presupuestos Generales del Estado que necesitan invertirse en Andalucía en esa reconstrucción. Porque Andalucía necesita mucha más coherencia y mucho menos marketing político y propaganda", ha asegurado.

Por su parte, la coordinadora provincial de IU Málaga y concejala en el Ayuntamiento de la capital, Toni Morillas, ha criticado en el Foro Municipalista de IU que "el PP ha convertido nuestra provincia en un tablero de Monopoly en el que siempre ganan los mismos. Una provincia en la que de manera sistemática se expulsa a los vecinos y a las vecinas. La especulación urbanística, la saturación turística y el deterioro de los servicios públicos están haciendo que en nuestra provincia se profundice en las desigualdades sociales, económicas y territoriales.".

Por último, el candidato de Por Andalucía por la provincia de Málaga a las elecciones autonómicas, Ernesto Alba, ha criticado que "Málaga se ha convertido en un laboratorio de desigualdad social en la que los grandes especuladores, los ricos, una minoría, está acaparando la mayoría de los recursos mientras se está generando una fábrica de precariedad en los trabajadores malagueños".

"Moreno Bonilla está convirtiendo a Andalucía, y en concreto a Málaga, en ese laboratorio donde la privatización es el eje vertebral de hacer política, llevando a que grandes especuladores se estén quedando con los recursos de los malagueños. Moreno Bonilla decía que venía a arreglarlo todo. Dijo que iba a hacer 8.000 viviendas en Málaga y a día de hoy lo único que ha hecho es no declarar zonas tensionadas en la provincia, lo que está perjudicando a familias trabajadoras con alquileres cada vez más abusivos", ha subrayado.

Por último, Alba ha dicho que "Moreno Bonilla también dijo que iba a hacer el Hospital Sociosanitario de Ronda y, a día de hoy lo que ha hecho es colapsar más la Atención Primaria. O decía que iba a hacer centros educativos y a día de hoy lo que ha hecho es quitar más líneas y quitar más aulas para los niños de los trabajadores. Desde por Andalucía no nos resignamos a que este modelo de hacer política donde todo se convierte en un negocio sea el eje vertebral de las formas de vida de los malagueños. Y para ello lo que exigimos es más inversión pública en sanidad, en educación, en servicios sociales y la intervención de la administración de manera contundente en el mercado para tener viviendas asequibles para todos los malagueños".