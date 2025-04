IU Málaga exige al PP que "se ponga las pilas para que haya vivienda asequible"

MÁLAGA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora provincial de IU, Toni Morillas, ha exigido al gobierno de Juanma Moreno en la Junta y a las alcaldías de las grandes ciudades de la Costa del Sol que "se pongan las pilas ya con medidas para garantizar que haya viviendas a precios asequible en la provincia de Málaga".

Así lo ha señalado tras dar a conocer el Colegio de Arquitectos de Málaga que "durante el primer trimestre de 2025 no se ha visado ni un solo proyecto para la construcción de viviendas protegidas en la provincia y que los precios siguen subiendo a un ritmo desenfrenado de hasta un 24,5% durante el último año, según datos oficiales del Colegio de Registradores de la Propiedad".

En este punto, Morillas se ha preguntado "a qué se está dedicando el Partido Popular. A qué se están dedicando el señor Moreno y los alcaldes del PP en las ciudades más tensionadas de la Costa del Sol".

"En el contexto de mayor situación de emergencia habitacional que vive nuestra provincia con un incremento del precio en el último año de un 24,5%, resulta se han visado más de 2.300 viviendas libres durante el primer trimestre de 2025, pero ni una vivienda protegida en toda la provincia de Málaga", ha agregado.

Asimismo, ha criticado que "se está incumpliendo la obligación legal de que el 30% de la vivienda que se promueve sea vivienda protegida. Con los datos que tenemos se debieran de haber promovido como mínimo 700 viviendas protegidas en la provincia de Málaga durante este período. Los datos son absolutamente en enrojecedores".

Para Morillas, "no es admisible que durante el primer trimestre de este año no se haya visado ninguna vivienda protegida en la provincia, no es admisible que no se esté cumpliendo con la obligación legal de que el 30% de las viviendas que se promueven sean viviendas públicas, no es admisible que con la situación de emergencia habitacional y de precio absolutamente desorbitado que están provocando que los malagueños se tengan que marchar de sus ciudades y sus pueblos en esta provincia, el PP siga aplicando las recetas de siempre, siga sin ejercer sus competencias en materia de vivienda y siga con una situación de burbuja inmobiliaria que es absolutamente insostenible", ha concluido.